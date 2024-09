Graciele Lacerda presta homenagem especial no aniversário da mãe

A influenciadora digital Graciele Lacerda prestou uma bela homenagem no aniversário de sua mãe, dona Maria das Graças Lacerda

Graciele Lacerda usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Maria das Graças Lacerda, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 23.

A influenciadora digital compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques com a aniversariante do dia e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dessa mulher incrível!", começou ela no começo do texto.

"Peço a Deus todos os dias por sua vida e sou grata por Ele ter me presenteado com uma mãe maravilhosa, generosa, batalhadora, que fez tudo o que podia para dar o melhor pra gente. Obrigada meu Deus por mais um ano de vida da minha mãe e por me permitir vivenciar esse momento abençoado da minha vida com ela. Parabéns, Mamis!!!! Te amo!!", declarou.

Vale lembrar que Graciele está à espera de sua primeira filha, que se chamará Clara, com o marido, o cantor Zezé Di Camargo. Após expor a gestação, a influenciadora mostrou como sua mãe reagiu ao ficar sabendo da notícia. Ela viajou para o Espírito Santo para contar pessoalmente para a mãe a novidade e levou um álbum cheio de fotos deles e no final colocou uma frase dizendo que faltava um clique ali e que poderia ser posto dali nove meses. Depois disso, ela entregou uma caixa para Maria com um macacão escrito "vovó".

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda expõe motivo para não fazer quarto da filha na fazenda

Esperando sua primeira filha com Zezé Di Camargo, a pequena Clara, Graciele Lacerda está nos preparativos para a chegada da herdeira e revelou se está fazendo um quarto especialmente para a bebê na fazenda do sertanejo, onde eles visitam com frequência. Ao receber várias perguntas sobre o assunto em sua rede social, a influenciadora digital resolveu explicar o motivo de não iniciar uma reforma para a chegada da herdeira.

"Até poderia fazer né? Ia ficar lindo, né? Estilo meio fazenda, mas, gente, o que acontece aqui, precisa fazer uma reforma, o Zezé tem uma vontade de fazer uma reforma aqui e ele pretende futuramente fazer três bangalôs pra cada filho, um pra Wanessa, um pra Camilla e um pro Igor, porque cada um agora tem a sua família e quando resolver vir todo mundo não cabe todo mundo dentro da casa, fica pequeno. Então, ele tem vontade de fazer três bangalôs pra cada um, onde todo mundo por vir, família, com os filhos, enfim e reformar a casa", explicou o que pretendem. Saiba mais!