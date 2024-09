Graciele Lacerda expõe motivo para não fazer quarto da filha na fazenda

Ao ser questionada sobre quarto de sua filha com Zezé na fazenda, Graciele Lacerda expõe motivo para não iniciar reforma para chegada da bebê

Esperando sua primeira filha com Zezé Di Camargo, a pequena Clara, Graciele Lacerda está nos preparativos para a chegada da herdeira e revelou se está fazendo um quarto especialmente para a bebê na fazenda do sertanejo, onde eles visitam com frequência.

Ao receber várias perguntas sobre o assunto em sua rede social, a influenciadora digital resolveu explicar o motivo de não iniciar uma reforma para a chegada da herdeira. A esposa do artista então contou que a propriedade está precisando de uma obra geral e, por isso, não vão mudar um espaço apenas para Clara.

"Até poderia fazer né? Ia ficar lindo, né? Estilo meio fazenda, mas, gente, o que acontece aqui, precisa fazer uma reforma, o Zezé tem uma vontade de fazer uma reforma aqui e ele pretende futuramente fazer três bangalôs pra cada filho, um pra Wanessa, um pra Camilla e um pro Igor, porque cada um agora tem a sua família e quando resolver vir todo mundo não cabe todo mundo dentro da casa, fica pequeno. Então, ele tem vontade de fazer três bangalôs pra cada um, onde todo mundo por vir, família, com os filhos, enfim e reformar a casa", explicou o que pretentem.

"E aí quando for reformar a casa aí provavelmente vai fazer uma outra estrutura, mas hoje não tem como, porque dentro da casa são quatro quartos, o nosso quarto, o do Igor, o da Wanessa e o da Camilla, aí teria que mexer em um deles e não dá, cada um tem o seu quarto", comentou que cada herdeiro tem seu espaço.

Por fim, ela contou o que farão: "Aí o que a gente vai fazer, que a gente pensa, a Clarinha nasce em janeiro aí eu ficaria um mês com ela em São Paulo e a gente pretende, se tudo der certo, em fevereiro, que é realmente as férias dele, vir pra fazenda, aí a gente vai pegar um quarto e fazer uma adaptação, apenas uma adaptação, pra quando a gente ficar com ela aqui, somente isso, decoração por enquanto não, mas futuramente fazendo essa reforma toda aí com certeza ela vai ter um quartinho dela também".

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda revelou o projeto do quarto de Clara na casa de veraneio que estão construindo na Chapada dos Guimarães. Vale lembrar que ela e Zezé Di Camargo estão montando uma casa em Orlando, nos EUA.

