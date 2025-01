Gloria Pires resgata fotos antigas no aniversário do marido: 'Sorte a minha'

Dia de festa na casa de Gloria Pires! Nesta quarta-feira, 22, a atriz usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, Orlando Morais

Dia de festa na casa de Gloria Pires! Nesta quarta-feira, 22, a atriz usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, Orlando Morais. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista homenageou o amado, que está completando 62 anos, com uma mensagem especial.

Na publicação, ela dividiu clique em que aparece ao lado do companheiro em momentos diferentes. "Hoje é seu dia! Dia de celebrar a sua existência! Que sorte a minha estar ao seu lado nessa caminhada. Hoje, especialmente, agradeço pela sua saúde, pelo seu espírito criador e pela sua paixão pela vida, pelos filhos, pela família de sangue e pela família do coração, que cresce diariamente. Muitos vivas a você, meu amor", escreveu. Nos comentários, o músico reagiu: "Amor eterno!!! Te amo muito".

Casada há 36 anos, Glória Pires diz o que é prioridade na relação

O músico Orlando Morais e a atriz Glória Pires estão juntos desde que se conheceram em 1987. Na época, ela estava gravando a novela Direito de Amar, da Globo, e ele era um cantor iniciante. Casados há 36 anos, a artista destacou a importância de ter momentos para que o casal consiga aproveitar a companhia um do outro.

"Orlando e eu gostamos da companhia um do outro e temos buscado maneiras para usufruir dos nossos momentos, sempre procurando equilibrar agendas. Priorizamos o bem estar e o autocuidado. Sempre fomos incentivadores um do outro, em todos os aspectos", disse Gloria em entrevista ao portal O Globo.

Fruto do relacionamento com o músico, Gloria Pires deu à luz Antônia, Ana e Bento Morais. Ela também é mãe de Cleo, filha de seu relacionamento com Fábio Jr. A atriz, que é irmã de Fiuk, tem uma relação próxima com o padrastro e já fez declarações para ele em suas redes sociais.

