Marido de Gloria Pires remove curativo do rosto após cirurgia e mostra foto

Marido de Gloria Pires, o cantor Orlando Morais aparece sem a proteção no rosto após realizar uma cirurgia delicada. Veja como ficou

Marido da atriz Gloria Pires, o cantor Orlando Morais realizou uma cirurgia delicada há poucos dias. Ele precisou fazer um procedimento no maxilar para tratar as crises de asneias do sono. Na época, o artista apareceu com uma proteção no rosto que parecia um curativo. Agora, ele já removeu a proteção e mostrou o seu rosto em uma nova selfie.

Nos stories do Instagram, Morais apareceu ao lado do médico que cuidou dele e mostrou o resultado em seu rosto, que ainda está um pouco inchado.

Orlando Morais sem a proteção no rosto

Qual foi a cirurgia de Orlando Morais?

Orlando Morais precisou passar por uma cirurgia no maxilar por causa de suas crises de apneia. Nas redes sociais, ele apareceu com uma máscara cirúrgica e contou que estava com dificuldade de falar.

"Isso não é uma fantasia. Vim fazer um tratamento aqui na clínica porque estava tendo uma crise de apneias muito grande. Essa dificuldade de falar é porque eu fiz uma cirurgia. Tenho mais uma só (cirurgia) para fazer", disse ele.

E completou: "Quis fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem ir ao médico e saber porque não estão dormindo bem, porque têm dor de cabeça e porque fica tonto".

A médica Giselle Elias ajudou o cantor a explicar o procedimento médico. "Ficamos feliz de ver a sua adesão ao tratamento que não é simples. Ele apresentava sintomas que comprometiam a qualidade de vida. Essa é a primeira etapa... Ele fez expansão da maxila, consigo a gente descruza os maxilares. Na segunda etapa será feito um avanço dos dois maxilares", pontuou.

O artista também tem tido acompanhamento da fonoaudióloga Cinthia Resende. "A gente vai trabalhar com reabilitação de fala e comunicação em geral, além de dar um toquezinho na voz", explicou a fono.