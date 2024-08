No aniversário de 61 anos de Glória Pires, Cleo se declara para mãe

'Como eu te amo', escreveu Cleo; a atriz compartilhou uma cena de carinho com a mãe nas redes sociais que faz aniversário nesta sexta, 23

Nesta sexta-feira, 23, Cleo, primogênita de Glória Pires, aproveitou o aniversário da mãe para se declarar nas redes sociais. Em um texto que derreteu seus seguidores, a artista celebrou a vida da atriz, que completa 61 anos.

"Hoje é dia da rainha mãe. A mais mais. Minha tudo. Minha 'mamaim', meu patinho. Como eu te amooooo!!! Parabéns pelo seu dia e obrigada a Deus por ele!!!! Que você continue nos impactando com tanta coisa maravilhosa que você faz e que seu caminho seja cada vez mais gostoso de caminhar. Você merece tudo de maravilhoso", escreveu Cleo em um vídeo caminhando abraçada com a atriz.

Foto: Reprodução / Instagram

Além dos parabéns da filha mais velha, Glória Pires também recebeu homenagens de seus outros filhos, do casamento com o cantor e compositor Orlando Morais."Feliz aniversário, momsy. Te amo muito, minha musa", escreveu Anttónia. "Feliz aniversário, mãe. Te amo muito", parabenizou Bento. "Mãe, você é a minha sorte, minha força, minha razão, minha possibilidade. Eu te amo mais que tudo nesse mundo", declarou Ana.

O marido da atriz, Orlando, também não poupou palavras para comemorar o aniversário da mulher."Como escrever sobre alguém que além de tanta admiração, tanto orgulho, mora e ocupa seu coração por inteiro. Como não amar um ser humano que não mata nem uma formiga, que luta pela água, e beija o ar com tamanho agradecimento. [...] O que mais eu posso te dizer... Te amo, feliz aniversário", se declarou o compositor.

Cleo diz que não tem vergonha de ser nepo baby

Recentemente Cleo abriu o jogo ao falar sobre sua família, após um seguidor quis saber se ela se considerava uma nepo baby. O termo ganhou popularidade recentemente para se referir aos filhos de famosos que conseguem alcançar o sucesso graças às conexões dos pais: a atriz Glória Pires e do cantor, Fábio Jr.

Ela então se assumiu como nepo baby e negou que tenha vergonha de sua condição: "Claro, não é questão de me considerar uma nepo baby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então… se tem uma nepobaby, sou eu", brincou ela.