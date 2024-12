Gisele Bündchen e Tom Brady homenageiam o filho em aniversário de 15 anos

Ele cresceu! Filho de Gisele Bündchen e Tom Brady, Benjamin ganhou declarações especiais dos pais em seu aniversário de 15 anos

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais para homenagear seu filho mais velho, Benjamin, que completa 15 anos de vida neste domingo, 8. Em seus stories no Instagram, a famosa, que é bastante discreta em relação a sua vida pessoal, compartilhou fotos raras do herdeiro em celebração a data.

"Feliz aniversário para o menino mais doce e engraçado do mundo. Você tem um coração gigante e é incrível ver você crescer e se tornar um jovem incrível. Te amo muito", escreveu Gisele na legenda das imagens, dividindo sua declaração entre inglês e português.

Benjamin também ganhou uma homenagem do pai, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Em seu perfil oficial, o atleta também abriu um álbum de registros inéditos ao lado do aniversariante e de seu filho mais velho, John Edward Thomas Moynahan, e ressaltou o quanto sente orgulho do herdeiro.

"Feliz aniversário Benny! Estou tão orgulhoso do jovem que você é... Você é estudante, artista, atleta, músico e colega de equipe... mas acima de tudo é o melhor irmão e filho que alguém poderia desejar. Você derrama tanto em tudo o que faz, e isso mostra a forma como inspira os outros ao seu redor", iniciou Brady na legenda.

"Obrigado por sempre nos fazer rir... Mesmo quando não é a intenção! Mal posso esperar para ver todas as grandes coisas que vais continuar a alcançar. Pai te ama tanto!", completou o famoso. Vale lembrar que Gisele Bündchen e Tom Brady, que anunciaram o fim do casamento em 2022, também são pais de Vivian Lake, que completou 14 anos recentemente.

Assim como o irmão, ela também vive uma vida discreta e não possui rede social. As raras aparições dos dois acontecem nos perfis dos pais em datas comemorativas. A modelo brasileira, por sua vez, está grávida de seu terceiro filho, fruto da união com o atual namorado, o lutador e instrutor de artes marciais Joaquim Valente.

Confira as homenagens de Gisele Bündchen e Tom Brady ao filho:

Gisele Bündchen celebra 15 anos do filho - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Grávida, Gisele Bündchen compartilha reflexão

Recentemente, a modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão. No texto, a famosa destacou que não existe um roteiro para a vida e, por isso, temos chances de escolher novos hábitos que nos conduzam à vida que almejamos ter; confira detalhes!

Leia também: Gisele Bündchen se declara em aniversário de filha caçula com Tom Brady: "Meu raio de sol"