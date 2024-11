Grávida, Gisele Bündchen compartilha reflexão: 'Fruto de escolhas'

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para compartilhar um texto reflexivo; confira!

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para compartilhar uma reflexão. No texto, a famosa destacou que não existe um roteiro para a vida e, por isso, temos chances de escolher novos hábitos que nos conduzam à vida que almejamos ter.

Nos registros compartilhados no Instagram, a modelo aparece sentada de pernas cruzadas em um cais, escondendo a barriga com os braços. Nas mãos, ela segura uma caneca. Na imagem seguinte, ela aparece lendo um livro sobre a perda de um ente querido.

Na legenda, escreveu: "Não existe um manual para a vida, nenhum roteiro perfeito a seguir. Mas lembre-se: tudo o que você é é fruto de escolhas! Sentir-se bem, ser saudável e cultivar uma mentalidade positiva são decisões diárias que só você pode assumir. Cada dia oferece a oportunidade de escolher hábitos que nutrem o seu corpo, elevam o seu espírito e o conduzem para a vida que você realmente deseja viver".

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho."Sem dúvida. Cabe a nós semear tudo o que possa florir, gerar beleza, coisas boas e do bem!", disse uma. "Você esta linda como sempre", comentou outro. "Sua beleza é incomparável. Sua graça é além da medida. És a minha favorita desde que eu era uma menina", relatou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Gisele está grávida. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, frutos do primeiro casamento, ela espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com Joaquim Valente.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Tom Brady faz nova reflexão após anúncio da gravidez de Gisele Bündchen

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública recentemente e o ex-marido dela e pai de seus dois filhos, Tom Brady, teria feito uma nova indireta em sua rede social nesta terça-feira, 05. O ex-jogador de futebol americano então postou uma plaquinha com um longo texto.

A frase postada por ele é do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e fala sobre fazer seu melhor. "Não é o crítico que faz diferença; nem o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado por poeira, suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra e fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e fracasso", disse um trecho. Leia mais!

Leia também:Conheça Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen