Giovanna Ewbank esclarece invasão de mulher em sua mansão: 'Susto'

Após vídeo sobre invasão de sua mansão viralizar, Giovanna Ewbank esclarece como tudo aconteceu e explica o que Luciano Huck tem a ver

A apresentadora Giovanna Ewbank esclareceu como aconteceu a invasão de sua mansão onde mora com Bruno Gagliasso e os três filhos, Titi, Bless e Zyon. Após o vídeo contando como aconteceu a entrada de uma mulher na casa viralizar, ela explicou melhor alguns pontos.

"Oi gente! Postei esse vídeo ontem na rede vizinha e acabou viralizando por aqui mais do que imaginei. Como estão me perguntando muito sobre isso, resolvi postar ele inteiro aqui como estava lá pra que vocês possam entender o contexto todo!", postou o vídeo contando como foi o momento em que encontrou a mulher na sala de sua residência.

No vídeo, a famosa detalha que a desconhecida conseguiu entrar no condomínio fechado de casa ao se identificar como Aline, mesmo nome de uma pessoa que trabalha com Giovanna Ewbank. A funcionária de seu lar ao receber o telefonema da portaria liberou a entrada e já abriu a porta, não recebendo a pessoa.

A esposa de Bruno Gagliasso então esclareceu os pontos. "Agora tô contando de uma maneira que parece engraçada mas foi ASSUSTADOR! Sim, meu condomínio tem segurança, mas foi um mal entendido. Eles falaram o primeiro nome, o pessoal aqui de casa achou que era uma pessoa com o mesmo nome que sempre tá aqui e liberou. Meus filhos estão bem, eu estou bem, foi um grande susto mas tá tudo bem! ", escreveu.

E continuou: "Sim, eu pedi desculpas e por favor algumas vezes, vou passar umas três semanas na terapia pra entender porque eu fiz isso. Sim, tá todo mundo de emprego mantido e muito avisado que a partir de agora só com nome, sobrenome e documento. Não, eu não liguei pro Luciano Huck", esclareceu tudo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recentemente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

