Galvão Bueno abre o coração ao comemorar 24 anos com a esposa: 'Nosso amor'

GavãoBueno usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para comemorar uma data muito especial. Ele completou 24 anos ao lado da esposa, Desirée Soares, e fez questão de se declarar para ela.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador e narrador esportivo compartilhou fotos dos dois em várias viagens pelo mundo e não escondeu a felicidade de poder curtir a vida ao lado da amada, com quem tem um filho, Luca Bueno.

"O esporte nos uniu em 2000!! Atrás dele, saímos pelo mundo!! Mas o mundo ficou pequeno!! Tudo ficou pequeno frente ao nosso amor!! Obrigado, Desirée, minha princesa, por esses 24 anos", escreveu Galvão, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "E viva o amor", disse uma seguidora. "Parabéns, casal! Que Deus continue sempre abençoando!", escreveu outro. "Felicidades ao casal", desejou uma fã. "Que Deus conceda muita saúde, para que vivam este amor por muitos e muitos anos", falou mais uma. Desirée também deixou um comentário. "Ano que vem bodas de prata!! Te amo", declarou.

Quem são os filhos de Galvão Bueno? Além de Luca, o apresentador também é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno e Popó Bueno.

Galvão Bueno posa com a neta e celebra aniversário da pequena

Em suas redes sociais, Galvão Bueno sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. No mês passado, o narrador esportivo publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece recebendo um beijinho da neta e celebrou o aniversário da pequena. "Hoje é dia de festa na família! A princesinha Milla, neta querida, faz aniversário! Que Deus te abençoe. Seu avô te ama muito. Um milhão de beijos", escreveu o vovô coruja na legenda. Veja a publicação!

