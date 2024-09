Galvão Bueno reage ao ver fotos da esposa em piscina: 'Divina'

Ao ver a esposa, Desirée Soares, em fotos de maiô, Galvão Bueno reage e deixa recado para a amada; o casal está viajando na Groenlândia

A esposa do apresentador Galvão Bueno, Desirée Soares, chamou a atenção com novas fotos deslumbrantes em sua rede social. Nesta quarta-feira, 04, a amada do locutor postou cliques curtindo uma piscina em grande estilo em Greenland, na Groenlândia, e não passou despercebida.

Dona de um corpo escultural, a loira roubou a cena no local ao aparecer com um maiô quadriculado, de cor preta e branca. Fazendo poses, a eleita do famoso deu um show de beleza e recebeu vários elogios. Inclusive, Galvão Bueno não deixou de comentar a publicação.

"Entre as geleiras do Círculo Polar Ártico", disse ela ao exibir os registros belíssimos na paisagem que parece mais uma pintura. O narrador esportivo então reagiu ao ver a mulher na piscina. "No sol! No gelo! Você é Divina sempre", mostrou-se apaixonadíssimo.

Dese 2000, Galvão Bueno é casado com Desirée Soares, com quem teve o filho, Lucas Bueno, nascido em março de 2001. Além dele, o famoso teve três filhos antes do relacionamento com a esposa, são eles: Leticia Bueno, Cacá Bueno, Popó Bueno.

Desirée Soares revela como foi primeira vez com Galvão Bueno

Casados desde 2000, Galvão Bueno e Desirée Soares têm várias histórias na memória. Recentemente, durante o programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT, o casal compartilhou algumas intimidades e contou como foi a primeira vez

Durante a atração, Galvão recordou que ele e a atual mulher estavam recém separados quando se conheceram. Ela havia encerrado sua carreira de modelo e comandava um telejornal em Londrina, no Paraná, onde ele foi comentar o pré-olímpico. “No dia seguinte mandei um monte de rosas para o camarim dela na televisão”, disse o narrador.

Segundo ela, a primeira vez do casal foi romântica. “Foi em São Paulo, em um lugar que não existe mais, onde Galvão morava (um hotel de luxo) e eu tremia porque ele é muito romântico, foi perfeito!”, disse Desirée. Saiba mais aqui.