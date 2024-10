Galvão Bueno posa com a neta e celebra aniversário da pequena. Veja!

Galvão Bueno compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado da neta Milla e celebrou o aniversário da garotinha

Em suas redes sociais, Galvão Bueno sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 18, o narrador esportivo publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece recebendo um beijinho da neta e celebrou o aniversário da pequena.

"Hoje é dia de festa na família! A princesinha Milla, neta querida, faz aniversário! Que Deus te abençoe. Seu avô te ama muito. Um milhão de beijos", escreveu o vovô coruja na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Saúde para ela! Felicidades hoje e sempre", escreveu um internauta. "Parabéns, Milla! Deus derrame chuva de bençãos sobre sua vida, hoje e sempre", comentou outra. "Que Deus permita a ela dar voltas e mais voltas ao redor do sol com muita saúde. Feliz aniversário garotinha", escreveu uma terceira.

Fim do contrato com a Globo

O narrador Galvão Bueno vai se despedir da Globo em breve. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, o comunicador não vai renovar o seu contrato com a emissora e deverá sair do canal em dezembro de 2024.

Porém, até lá, Bueno ainda tem outros projetos na Globo. O colunista contou que o narrador em trabalhos que ainda vai realizar na emissora antes de sua despedida, como um reality show para encontrar um novo narrador, um quadro no Esporte Espetacular e um especial de final de ano.

Com o fim do vínculo com a Globo, Galvão Bueno deve retomar o seu canal no YouTube e também deverá solicitar autorização para transmitir eventos esportivos na internet.

Galvão Bueno está na Globo desde 1981 e participou de grandes coberturas esportivas. Ele narrou corridas da Fórmula 1, Copas do Mundo, Olimpíadas e muito mais. A última Copa do Mundo que ele narrou foi em 2022, no Catar.