Sabrina Sato levanta suspeita de noivado com Nicolas Prattes: 'Não acredito'

Em Paris, Sabrina Sato levanta suspeita de ter ficado noiva de Nicolas Prattes ao exibir anel em dedo de compromisso; veja

A apresentadora Sabrina Sato viajou novamente para Paris, na França, para acompanhar Nicolas Prattes em uma maratona no Circuito Olímpico e um detalhe chamou a atenção: um anel no dedo de compromisso da famosa.

Além de mostrar as fotos do amado com a medalha da corrida, a ex-BBB ainda postou uma foto dele mordendo seu dedo com a joia. O acessório logo levantou suspeitas de um possível noivado já que eles estão na Cidade Luz, que é puro clima de romance e serve de palco para muitos casais selarem sua união e fazerem surpresas.

"Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem pra correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo. Queria escrever tudo o que estou sentindo, mas o avião vai decolar. Te amo e te admiro demais", disse ela sobre os momentos.

Nos comentários, os internautas questionaram se eles estão noivos. "Ficou noiva?", questionou Astrid Fontenelle. "Lindos, deus abençoe", desejaram outros para o casal que assumiu o romance durante o Carnaval deste ano.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Sabrina Sato postou fotos de sua viagem no Japão e surgiu com Nicolas Prattes, que deu uma prova de amor a ela ao aparecer do outro lado do mundo mesmo sendo protagonista da próxima novela das nove.

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março do ano passado, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados.