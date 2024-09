Filha de Silvia Abravanel posta clique raro com o pai: 'Meu exemplo'

No aniversário do pai, filha caçula de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, posta foto rara com Felipe Coimbra e faz declaração; veja

A filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, postou um clique raro na rede social com seu pai, o executivo Felipe Coimbra. Nesta sexta-feira, 20, dia do aniversário dele, a herdeira mais nova da apresentadora compartilhou uma foto e escreveu uma declaração.

No registro, a neta de Silvio Santos, que nos últimos meses se formou em uma escola americana, apareceu com um vestido dourado durante sua grande festa de 18 anos com tema de Oscar. A jovem então usou o clique do momento especial para mostrar todo seu amor por ele.

"Hoje é o dia desse cara incrível que eu tenho a sorte de chamar de pai! Obrigada por ser meu exemplo de força, sabedoria e amor. Que a vida continue te presenteando com saúde, alegria e muitos momentos felizes (principalmente ao meu lado). Te amo muito! Feliz aniversário", declarou-se a caçula da comunicadora do SBT.

É bom lembrar que Amanda Abravanel é a filha mais nova de Silvia Abravanel. Antes dela, a famosa teve Luana,de 25 anos, do casamento vivido com o empresário Murilo Abbas. A primogênita é portadora da síndrome de galoctsemia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A.A.C (@amanda.abravanel)

Filha de Silvia Abravanel mostra 'sinal' que recebeu de Silvio Santos

A neta de Silvio Santos, a jovem Amanda Abravanel, compartilhou recentemete um momento de fé que protaganizou ao tomar café da manhã. A caçula de Silvia Abravanel então contou o que aconteceu ao sentir que o avô falecido estaria sempre presente com ela.

Ao pegar uma caixinha de achocolatado para tomar, a adolescente, que se formou no colégio que o apresentador tanto gostava, viu a data de aniversário do dono do baú gravada no item. Amanda Abravanel na hora sentiu-se abraçada por ele. Saiba mais aqui.