Filha de Gloria Maria, Maria Matta celebra o aniversário de seu tutor, Paulo Mesquita, que ela considera como um pai em sua vida

Nesta terça-feira, 21, a filha mais velha de Gloria Maria, a jovem Maria Matta, de 17 anos, usou as redes sociais para homenagear o tutor, Paulo Mesquita, que está fazendo aniversário. Para quem não sabe foi ele quem ficou responsável pela criação e educação de Maria e sua irmã, Laura, após a morte da jornalista, em 2023.

"Hoje é aniversário do melhor pai do mundo! Parabéns! Eu te amo demais e quero que você aproveite cada momento desse dia especial. Você é incrível, sempre com o melhor astral e o melhor humor, contagiando todos ao seu redor", iniciou Maria na legenda da publicação que reunia fotos ao lado de Paulo.

"Obrigada por tudo o que você tem feito e faz por mim e pela Lala. Sua dedicação, carinho e amor são o que nos tornam pessoas melhores todos os dias. Nós te amamos mais do que palavras podem expressar. Que seu ano seja repleto de saúde, felicidade e realizações. Você merece o melhor! Feliz aniversário, Paulo Mesquita", declarou Maria Matta.

Vale lembrar que a jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Quem é Paulo Mesquita?

Em setembro de 2023, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma reportagem com a participação especial de Maria e Laura, filhas da apresentadora Gloria Maria. As adolescentes participaram de uma cerimônia indígena para marcar o fim do luto pela morte da mãe e gostaram da experiência de vivenciar uma nova cultura para elas. Porém, um detalhe chamou a atenção. A reportagem chamou o tutor das meninas de pai delas. Saiba quem é!

No final da reportagem, o repórter conversou com Laura e Maria e também com Paulo Mesquita, que foi identificado como pai delas. Ele é o responsável por cuidar das duas após a morte da mãe e foi identificado como tutor delas após a morte da jornalista.

No trecho da reportagem, o repórter disse: “O pai dela [Laura] e da Maria sentiu que a cerimônia fez bem para as meninas”. Então, Paulo Mesquita apareceu na tela e citou características marcantes da cerimônia e da jornalista. "Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Gloria é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Gloria representa”.

A reportagem foi gravada no povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, que fez uma homenagem para Gloria Maria durante o Kuarup, que é um dos rituais em homenagem aos mortos.

