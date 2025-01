Elas cresceram! Filhas de Gloria Maria fazem rara aparição em festival no Rio

Filhas da apresentadora Gloria Maria, Laura Matta e Maria Matta curtiram um festival de música no Rio acompanhadas do tutor, Paulo Mesquita

Filhas da jornalista e apresentadora Gloria Maria (1949–2023), Maria Matta da Silva, de 17 anos, e Laura Matta da Silva, de 16, fizeram uma rara aparição em público na noite de sexta-feira, 17, em um festival de música brasileira realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Maria e Laura curtiram o evento acompanhadas do economista Paulo Mesquita, nomeado por Gloria Maria como tutor das meninas. Esbanjando simpatia, as jovens posaram sorridentes ao lado do pai para os fotógrafos de plantão.

Para curtir o festival, a filha mais velha da apresentadora apostou em uma calça jeans e regata branca. A caçula, por sua vez, escolheu um vestido vermelho e uma bolsa preta para compor o look da noite.

Em dezembro de 2024, Maria Matta ganhou uma festinha simples em casa para celebrar a chegada de seus 17 anos de idade. A jovem comemorou a data especial com um bolo de brigadeiro decorado com cerejas. Os registros foram compartilhados por ela nas redes sociais.

Confira as fotos das filhas de Gloria Maria com Paulo Mesquita:

Laura, Paulo Mesquita e Maria - Foto: Victor Chapetta / Agnews

Quem é o tutor das filhas de Gloria Maria? Conheça Paulo Mesquita

Paulo Mesquita é um economista e foi escolhido por Gloria Maria para ser o tutor de suas filhas, Laura e Maria, após sua morte. Antes de falecer, ela deixou tudo preparado para que as herdeiras ficassem amparadas.

Paulo e Gloria são amigos de longa data e já chegaram a ser apontados como namorados, mas os rumores nunca foram confirmados. Os dois se admiravam muito e ele já era chamado como pai das meninas há muito tempo por ter participado da criação delas desde que foram adotadas pela apresentadora.

O economista é muito discreto e quase não aparece em eventos públicos. Ele cuida das meninas desde a morte de Gloria Maria, ocorrida em fevereiro de 2023.

