Filha de André Gonçalves, Valentina Benini exalta o pai: 'Ele sempre se reinventa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Benini celebra o novo ciclo de André Gonçalves; ator completa 49 anos neste sábado, 16

"Ele sempre se reinventa com muito talento". É assim que Valentina Benini(21) descreve seu pai, o ator André Gonçalves, que completa 49 anos neste sábado, 16. Dono de diversos papéis de destaque, o artista encontrou na carreira uma oportunidade de virada.

Nascido no Rio de Janeiro, André Gonçalves foi descoberto pelo diretor Roberto Bomtempo (61) em uma comunidade carente. Ele começou a carreira nas artes em 1989, na minissérie Capitães de Areia (Band) e logo deslanchou com trabalhos em tramas de sucesso, como as globais Senhora do Destino, Caminho das Índias e Amor Eterno Amor.

A reinvenção se fez presente também em sua trajetória profissional. Em 2018, assinou com a Record TV para atuar na novela Jesus. Em 2023, se tornou vice-campeão do reality show A Fazenda 15 —ano em que também superou polêmicas sobre a relação com os filhos. Hoje, além de ator e diretor, ele também é vice-presidente da revista Pàhnorama.

"Fico muito contente em ver meu pai completar mais um ciclo de vida com saúde e uma trajetória de luta e vitória. É ótimo acompanhar o crescimento dele, tanto como ser humano quanto como profissional. É um orgulho enorme vê-lo consolidado como profissional", acrescenta Valentina, em entrevista à CARAS Brasil. "Ele usa seu talento para transmitir histórias que tocam o público."

FAMÍLIA E VIDA PESSOAL

Atualmente, André Gonçalves é casado com a atriz Danielle Winits (50). Os dois superaram uma rápida separação no ano passado, e, agora surgem mais firmes do que nunca. Além de Valentina, fruto da relação com Cynthia Benini (51), o artista também é pai de Manuela Seiblitz (25), com Tereza Seiblitz (60), e Pedro Arthur Gonçalves (23), de Myrian Rios (66).

No clima familiar, Valentina aproveita para deixar um recado especial ao pai. "Desejo a ele muito amor, oportunidades, prosperidade, sucesso e mais saúde, e que nunca falte crescimento e evolução. Que ele possa enriquecer cada vez mais intelectualmente, se reinventando sempre. Que os próximos ciclos tragam ainda mais paz e realizações."

