Fátima Bernardes presta bela homenagem no aniversário de casamento dos pais

Fátima Bernardes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 14, seus pais completaram 63 anos de casados e ela fez questão de homenageá-los.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou vários cliques dos pais, Eunice Gomes e Amâncio da Costa Bernardes, e escreveu uma bela mensagem para comemorar as 'bodas de sândalo'. "Hoje meus pais completam 63 anos de casados. Nem consigo imaginar por tudo que passaram. Estão juntos!", começou a jornalista.

Depois, Fátima contou que seu pai cantava a música 'A Deusa da Minha Rua', de Roberto Carlos, para sua mãe. "Só desejo que a vida ofereça cada vez mais sorrisos pra eles. E saúde, claro. Parabéns! A música 'A deusa da minha rua' era uma das que meu pai cantava pra minha mãe. #bodasdesandalo #casamento", finalizou.

Os fãs de Fátima parabenizaram o casal nos comentários. "Que lindos! Que o amor deles seja sempre força para mantê-los unidos e felizes! Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que lindos! Parabéns pra eles". falou outra. "Seu Amâncio e dona Eunice! Um casal perfeito. Felicidades!!!!", comentou uma terceira.

Confira:

