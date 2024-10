Fátima Bernardes revela 'defeito' de Túlio Gadelha em vídeo de casal

A apresentadora Fátima Bernardes contou o que mais a incomoda no namorado, Túlio Gadelha: 'Tem certeza que quer saber?'

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes publicou um vídeo descontraído ao lado do namorado, o político Túlio Gadelha. Em seu canal no YouTube, a famosa fez uma espécie de 'entrevista' com o companheiro e também aproveitou para responder algumas questões pessoais feitas por ele.

Em determinado momento do registro, o companheiro de Fátima quis saber o que a apresentadora menos gosta nele. Sincera, a comunicadora prontamente respondeu a dúvida em meio a risadas e revelou o 'defeito'. "Tem certeza que você quer saber?", brincou ela.

Na sequência, Fátima Bernardes explicou que se incomoda com atrasos e ressaltou que a profissão escolhida sempre a cobrou pontualidade. "Sou virginiana e filha de militar, mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo, porque meu pai era tão rígido com horário que, para ele, cinco minutos era tão grave quanto meia hora. Então, vivi a vida inteira sob pressão. Fui trabalhar em uma carreira que o jornal não começa nem 30 segundos depois do horário previsto", declarou.

Ao longo do vídeo, a apresentadora ainda dividiu com o público o que mais gosta de fazer na companhia de Túlio: "Gosto de fazer atividade física, de andar de mãos dadas em qualquer lugar, é uma coisa que fazemos muito. E adoro ver filmes com você, desde que fique acordado”, se divertiu. “Ela fica muito brava quando eu durmo nos filmes", acrescentou o político.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão juntos há cerca de 7 anos. Os dois assumiram publicamente a união em novembro de 2017. Antes disso, ela foi casada por 26 anos com o jornalista William Bonner, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura Bonemer.

Fátima Bernardes revela que faz terapia

Recentemente, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu revelar um detalhe de sua vida pessoal para fazer um alerta aos internautas que lhe acompanham na rede social. A jornalista fez uma selfie antes de entrar em uma sessão de terapia e falou sobre cuidar da mente.

A ex-comandante do Encontro, da Globo, então revelou que busca o atendimento psicológico e alertou sobre a medida ser tão importante quanto os outros mecanismos como atividade física, alimentação e outros para a saúde; confira mais detalhes!