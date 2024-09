Após encerrar o contrato fixo com a Globo em 2022, a apresentadora Fátima Bernardes já tem um novo projeto para voltar à emissora carioca em 2025

Após encerrar o contrato fixo com a Globo em 2022, a apresentadora Fátima Bernardes já tem um novo projeto para voltar à emissora carioca em 2025. E no terceiro dia do festival Rock in Rio neste domingo, 15, a jornalista deu detalhes de seu novo projeto.

"Apresentei um projeto que foi muito bem recebido e nós ainda vamos fazer o piloto. Devemos gravar até o fim do ano. Já estamos com toda a sinopse pronta, os convidados contatados, estou muito animada", adiantou ao portal F5. "Acho que sou realmente um ser de televisão. Gosto de fazer televisão", opinou a apresentadora.

Desde que saiu da Globo, Fátima tem se dedicado às redes sociais. Recentemente, ela fez vídeos para o seu canal no YouTube durante as Olimpíadas de Paris 2024. "Agora é que estou me descobrindo na internet", falou ela

Sobre a experiência na plataforma digital durante os Jogos Olímpicos, ela analisou: "Achei muito diferente. É como se eu tivesse uma emissora inteira na minha mão, porque eu tinha que pautar, editar, fazer a reportagem. Mas fiquei muito feliz com o retorno das pessoas, então quero investir nisso. Quero também falar um pouco mais de assuntos relacionados à mulher e à maternidade. Sinto que há uma carência sobre isso".

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o novo programa deverá receber o título de Programa da Fátima e será exibido nas noites da Globo. A ideia é que a atração seja de variedades, com auditório, entrevistas e apresentações de cantores.

Fátima Bernardes surge com look estiloso para o Rock in Rio

Fátima Bernardes caprichou na produção para curtir o terceiro dia do festival Rock in Rio. Ela foi ao evento usando um vestido laranja com lantejoulas, uma meia arrastão e botas. Ela complementou o visual com dois colares de metal e um maxibracelete, além de deixar os fios ondulados. Veja as fotos!