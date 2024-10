Fábio Jr. resgata fotos antigas e homenageia Cleo em aniversário

Fábio Jr. resgatou algumas fotos antigas e fez uma homenagem emocionante para a filha Cleo, que está completando 42 anos de vida

Nesta quarta-feira, 2, Cleo está completando 42 anos de vida. A atriz tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Fábio Jr. compartilhou um vídeo em que mostra diversas fotos antigas ao lado da filha e fez uma declaração emocionante para a herdeira, fruto do seu relacionamento com Gloria Pires.

"Filhota! Parabéns, filha. 42 anos que você transformou a minha vida, pai de primeira viagem rsrsr! Né!? E que viagem linda e intensa que é ser seu pai e poder estar cada vez mais perto e compartilhando momentos incríveis com você! Te amo muitão. Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre", escreveu ele na legenda da publicação.

O último trabalho de Celo foi como a Cloe em A Magia de Aruna, série exibida pelo Disney+.

Mais homenagens

Nesta quarta-feira, 2, Cleo completa 42 anos de vida e, já nas primeiras horas do dia, ganhou um post apaixonado do marido, Leandro D'lucca em suas redes sociais, que postou uma foto do casal.

"Parabéns, amor da minha vida. Que seu novo ciclo seja repleto de muita saúde, luz e prosperidade. Aproveita seu dia. Te amo", escreveu ele em legenda de uma foto do casal em uma cachoeira. Vale lembrar que ele vem se recuperando de um acidente enquanto andava de skate com o filho. O empresário teve hemorragia interna e traumatismo craniano, além de precisar levar pontos em um corte na lateral do rosto.

Essa não foi a única homenagem que a musa recebeu, Gloria Pires escreveu uma declaração em sua rede para a primogênita, fruto do relacionamento vivido com o cantor Fábio Jr. Celebrando os 42 anos da herdeira mais velha, a famosa encantou ao postar fotos ao lado dela.

Curtindo momentos especiais ao lado dela, a artista aparceu radiante com a moça e falou sobre ela despertar os sentimentos mais puros. Gloria Pires então aproveitou o texto para lhe desejar coisas boas.

"Meu patinho lindo. O seu dia me conecta com o sentimento mais puro que existe em mim. Meus pensamentos emanam Luz e Amor, permeando todos os dias do seu novo ciclo. Felicidades, minha filha- te amo", escreveu a famosa.