Cleo faz 42 anos e ganha declaração apaixonada do marido, Leandro D'lucca

'Amor da minha vida', se declarou; no aniversário de Cleo, que está fazendo 42 anos, a herdeira do Fábio Jr ganhou declaração do marido

Nesta quarta-feira, 02, Cleo completa 42 anos de vida e, já nas primeiras horas do dia, ganhou um post apaixonado do marido, Leandro D'lucca em suas redes sociais, que postou uma foto em que o casal.

"Parabéns, amor da minha vida. Que seu novo ciclo seja repleto de muita saúde, luz e prosperidade. Aproveita seu dia. Te amo", escreveu ele em legenda de uma foto do casal em uma cachoeira. Vale lembrar que ele vem se recuperando de um acidente enquanto andava de skate com o filho. O empresário teve hemorragia interna e traumatismo craniano, além de precisar levar pontos em um corte na lateral do rosto.

Foto: Reprodução / Instagram

Essa não foi a única homenagem que a musa recebeu, Gloria Pires escreveu uma declaração em sua rede para a primogênita, fruto do relacionamento vivido com o cantor Fábio Jr. Celebrando os 42 anos da herdeira mais velha, a famosa encantou ao postar fotos ao lado dela.

Curtindo momentos especiais ao lado dela, a artista aparceu radiante com a moça e falou sobre ela despertar os sentimentos mais puros. Gloria Pires então aproveitou o texto para lhe desejar coisas boas.

"Meu patinho lindo. O seu dia me conecta com o sentimento mais puro que existe em mim. Meus pensamentos emanam Luz e Amor, permeando todos os dias do seu novo ciclo. Felicidades, minha filha- te amo", escreveu a famosa.

Cleo diz que não tem vergonha de ser nepo baby

Recentemente Cleo abriu o jogo ao falar sobre sua família, após um seguidor quis saber se ela se considerava uma nepo baby. O termo ganhou popularidade recentemente para se referir aos filhos de famosos que conseguem alcançar o sucesso graças às conexões dos pais: a atriz Gloria Pires e do cantor, Fábio Jr.

Ela então se assumiu como nepo baby e negou que tenha vergonha de sua condição: "Claro, não é questão de me considerar uma nepo baby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então… se tem uma nepobaby, sou eu", brincou ela.