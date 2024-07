Fabiana Karla confessa ‘paquera’ com o SBT: ‘Me imaginava muito aqui’

Nova apresentadora do Bake Off Brasil, a atriz Fabiana Karla fala do desafio de comandar a 10ª temporada da competição, que será exibida no SBT, em 10 de agosto

A atriz e humorista Fabiana Karla (48) é a nova apresentadora do Bake Off Brasil - Mão na Massa, competição que será exibida a partir da próxima semana na Max, SBT e Discovery Home & Health. Durante a coletiva de imprensa virtual da 10ª temporada do programa, realizada nesta segunda-feira, 29, com a participação da CARAS Brasil, a artista fala sobre o novo desafio e confessa realização por estar à frente de uma atração que será exibida na emissora de Silvio Santos (93). “Me imaginava muito aqui”, revela.

Fabiana relembra que quando recebeu o convite para apresentar o programa, não acreditou. "Convite maravilhoso! Acho que todo mundo aqui vai concordar que a gente cresceu assistindo também o SBT, e muito! E a gente tem muitas memórias afetivas. Me imaginava muito aqui. E quando fui convidada, falei: Não acredito! O universo realmente me escuta porque eu sempre joguei minhas ideias para o universo, sempre acreditei em várias coisas, isso não é balela. Já vim aqui em outro momento, quando a gente apresentou o Teleton, fui muito feliz e fiquei com aquela paquera, aquela coisinha gostosa no coração. E aí eu vim aquecendo o forninho do Bake Off (risos)", conta.

E continua: "Então, fazer um programa como esse, entrar num lugar que já é sucesso, é muito bom, né? Agora é um baita desafio, uma baita responsabilidade, só que eu também soube que eram eles dois, sabia que o André era o capitão que ia pilotar nossa nave, ter a nossa tenda da melhor forma possível. A gente teve reunião antes e foi entendendo como seria, e eu achei que ia ser muito legal, muito feliz esse projeto. E eles me convenceram que realmente seria algo que a gente ia se divertir fazendo, como tudo que eu faço".

Prestes a completar 50 anos, Fabiana diz que está em um momento de sua vida que se sente no direito de escolher o que tem vontade de fazer ou não. "Estou numa fase da minha vida que acho que não faço mais nada que não seja feliz. Vou fazer 50 (anos) no que vem, né gente? Eu já posso dizer o que eu tenho vontade, o que eu não tenho vontade. Não precisa ser grosseiro, negar as coisas com má vontade não, mas eu já posso dizer o que consigo entregar do meu melhor e o que eu só vou fazer ok. Então, as pessoas quando me mostram um projeto, vou ver se meu olho vai brilhar. Acho que o Bake Off tem uma coisa que vai abduzindo a gente. Então acho que fui abduzida por esse projeto", destaca.

APRESENTADORA DE REALITY

É a primeira vez que Fabiana Karla vai apresentar um programa no formato reality, e ela fala sobre isso. “É mais um desafio. Meu personagem mais difícil porque sou eu mesma. Eu empresto só a minha verve, a minha espontaneidade, o que eu sou. E, às vezes, até me pergunto: Será que estou muito calma, muito tranquila? (risos). Mas é porque eu na vida real sou assim. Me senti tão em casa, tão verdadeiramente em paz e em casa, na tenda, que eu estava tranquila, eu estava na extensão da minha sala, na minha cozinha. Mas uma cozinha muito chique, elegante, gigantesca, com muita gente boa envolvida", salienta.

"E eu gosto de gente. Realmente fico muito à vontade, porque sou curiosa, fico olhando cada pessoa, gosto de escutar a vida das pessoas, de me envolver. Então, acho que estou no lugar certo. Eu posso dizer que estou no meu momento profissional mais feliz, de verdade, porque estou em paz. Porque, às vezes, assim, a gente decora texto tanto tempo e às vezes está uma bugada, o miolo começa a queimar. Então, acho que fiquei tão leve, tão tranquila... Claro que vou continuar fazendo o que me encanta, o que me faz brilhar os olhos. Mas, por enquanto, fazer um programa onde estou à frente apresentando, me encanta muito e eu gostaria de fazer muito, muito mais", acrescenta a atriz.

A chef confeiteira Carole Crema, Fabiana Karla e chef André Mifano - Divulgação/Rogerio Pallatta/SBT

SOBRE A 10ª TEMPORADA

Com direção geral de André Heiras, a competição – uma coprodução entre SBT e Warner Bros. Discovery – terá sua primeira exibição na plataforma de streaming Max, em 5 de agosto. No SBT, a estreia será em 10 de agosto, às 20h45; e no Discovery Home & Health, em 16 de agosto, às 21h.

O novo elenco conta com Fabiana Karla como apresentadora, enquanto a bancada de jurados fica com a chef confeiteira Carole Crema e com o chef André Mifano, que irão avaliar as criações ao longo de 19 episódios lançados semanalmente.

Além dos doces, que são a marca registrada do programa, esta edição também trará a elaboração de receitas salgadas, oferecendo novos desafios e estimulando os paladares.

Os 18 participantes, provenientes de várias regiões do Brasil, enfrentarão provas técnicas e criativas em desafios inéditos, competindo pelo título de melhor confeiteiro amador do país. Além disso, em cada episódio, os jurados nomeiam um competidor como Mestre Confeiteiro e eliminam outro.

No primeiro episódio, os novos confeiteiros contarão suas histórias inspiradoras e apresentarão um bolo de comemoração que requer habilidade e precisão.