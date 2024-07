Fabiana Karla abraça maturidade e celebra quase 50 anos: 'Meu corpo é um detalhe'

Durante participação no especial CARAS Inverno, a atriz Fabiana Karla confessa sobre maturidade e analisa sua trajetória

No próximo ano, Fabiana Karla completará 50 anos, com uma trajetória de sucesso dentro e fora da televisão, a atriz compartilha como lida com o amadurecimento. Para ela, o tempo é precioso e as mudanças físicas são apenas detalhes. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revela que abraça a maturidade e celebra quase 50 anos de vida: "Meu corpo é um detalhe".

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. Fabiana Karla foi um das convidadas dessa edição. Próxima de completar 50 anos, ela menciona que lida muito bem com sua idade e está feliz com sua trajetória de vida.

"Cada vez mais eu amo a terapia, porque eu acho que quando eu mergulho em mim, tem hora que eu me acho meio adolescente, tem muitas Fabianas aqui. Eu tenho uma avó que tem 97 anos e eu acho ela tão jovem quando ela sorri, conversa e eu acho que tenho esse espírito. Meu corpo é um detalhe assim que eu cuido, porque é ele que me leva, me projeta, acolhe essa minha alma e cabeça, mas tem hora que não me dou conta [da idade]", confessa.

Fabiana declara que é uma apaixonada pela vida, e muito satisfetia com as escolhas que fez ao longo de sua jornada: "A minha vida testifica o que eu sou de verdade, não sei não ser assim. Eu acho que cada idade traz uma delícia [...] Eu com 20 anos não tinha as possibilidades que eu tenho hoje, os acessos são outros e eles promovem muita coisa boa na sua vida. Eu não tinha a carreira sólida que eu tenho. Eu fiz um caminho onde eu acho que tenho uma liberdade aos quase 50 anos", compartilha.

'MUITO EXIGENTE'

A artista confidência que fica feliz com os filhos seguindo seus passos na arte, mas admite que cobra bastante dos jovens. Fabiana revela que é exigente, pois quer que os seus herdeiros sigam o caminho da arte por conta própria.

"Eu sou muito exigente, eu sou muito verdadeira assim com os meus filhos. Inclusive, para fazer tudo que eles fazem, eu faço questão que eles façam teste. As vezes eles fazem escondido de mim. Não é para sabotar, Deus me livre eu sabotar meus filhos!, mas eu acho que tem que ter uma verdade", declara.

Sobre Rensga Hits, Fabiana compartilha que não quis influênciar muito na atuação de seus filhos, ela dava algumas dicas, mas deixou eles livres para explorarem ao máximo, pois não quer impor nada aos jovens.

"Todos eles sabem que eu ajudo, mas eu confio muito na mão do diretor, eu não tenho esse direito de chegar e falar: 'Faz assim', porque assim eu estou impondo uma característica muito minha e deixo eles mais inseguros. Eu tento ajudar a decorar [o texto], mas eu não quero me envolver. Eu consigo separar, eu separo bem", finaliza.

