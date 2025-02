Fabiana Justus comemora oportunidade de celebrar aniversário da mãe fora do hospital

Após passar o aniversário da mãe no último ano no hospital, Fabiana Justus comemora oportunidade de poder celebrar com saúde a data

A influenciadora Fabiana Justus comemorou ainda mais o aniversário de sua mãe, Sacha Chryzman, este ano. Isso porque, no último ano, ela estava internada no hospital para tratar o câncer, descoberto em janeiro.

Depois de meses no local, sem poder ter contato com muitas pessoas e até comer comida fora de casa, a herdeira de Roberto Justus, agora, recuperada e já com sua rotina de volta, celebrou a oportunidade de poder festejar o aniversário da mãe sem restrições.

"Mami, quanta diferença de um ano para o outro no seu aniversário hein?! Ano passado passamos esse dia no hospital, você fingindo que o pão era seu bolo... mas o desejo foi poderoso e Deus nos permitiu hoje comemorarmos juntas novamente, porém dessa vez fora do hospital, com muita saúde e felicidade, com bolo de verdade. Que nesse e em todos os outros anos da sua e das nossas vidas a gente só tenha surpresas boas, maravilhosas! Obrigada por ser tão incrível! Te AMO e vamos comemorar juntas a VIDA", escreveu a influencer ao relembrar uma foto de infância e outra da mãe no hospital com ela.

Ainda nesta segunda-feira, 03, Fabiana Justus fez uma reflexão ao voltar para o seu passado e relembrar quando teve o diagnóstico de leucemia. Após descobrir a doença, ela precisou passar por um transplante de medula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Quem foi o doador de Fabiana Justus?

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo para conversar com seus seguidores sobre alguns assuntos, incluindo a respeito do seu tratamento de câncer. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas enviadas pelo público.

Ao longo do bate-papo, Fabiana foi questionada por uma internauta sobre seu doador. "Eu vi que você postou em Dallas, foi conhecer o doador?", quis saber a pessoa. E ela esclareceu: "Dallas foi a nossa escala de Aspen para São Paulo! "Ainda não posso saber onde meu doador mora. Só sei que é nos Estados Unidos".

E complementou: "Só poderemos nos conhecer após 18 meses do transplante (ou seja, setembro desse ano), se ele quiser me conhecer! Eu obviamente quero muito. Seria um presentão de aniversário, hein!", disse ela, que complementou dizendo que completa 39 anos de idade no dia 09 de setembro.

Leia também:Fabiana Justus comenta sobre evolução no tratamento da leucemia