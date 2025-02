Fabiana Justus faz reflexão um ano após diagnóstico de leucemia

Pouco mais de um ano após ser diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus fez uma importante reflexão em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 3, Fabiana Justus compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e fez uma importante reflexão. No início do ano passado, a empresária foi diagnosticada com leucemia e precisou passar por um transplante de medula. Atualmente, a doença está em remissão.

"Gente, agora que fez um ano do diagnóstico sabe o que eu tenho feito? Todos os dias, eu fico pensando o que eu estava fazendo há um ano atrás e o que eu estou fazendo hoje. Então, todos os dias eu penso 'meu Deus, olha hoje e olha onde eu estava um ano atrás'. Eu tenho vontade de voltar no tempo, não para viver tudo aquilo de novo, mas para eu hoje dar um recado para eu ontem, eu naquele hospital internada, desesperada, extremamente angustiada. Eu queria dar esse recado para mim mesma e falar assim: 'Está tudo bem, daqui a um ano você vai estar bem. Você vai estar na sua casa, você vai estar com a sua família'", começou ela.

Em seguida, Fabiana afirmou que tudo passa. "Eu sei que tem momentos na vida que a gente passa por dificuldades que não dá nem para expressar, que a gente acha que não vai aguentar, que a gente chega no fundo do poço, fica sem chão. Eu sei que existem esses momentos na vida, eu passei um ano extremamente difícil e logo nesse começo, que foi quando eu tive o diagnóstico, eu acho que foi o momento mais desesperador. A gente não tem esse poder de voltar para trás e dar esse recado, mas a gente consegue visualizar a gente lá na frente, o que a gente se vê fazendo quando tudo passar. Uma coisa que eu fazia muito durante esse processo, quando batia o desespero, era me visualizar fazendo o que eu queria fazer, vivendo da forma que eu queria viver justamente porque eu acreditava e tinha muita fé que esse momento ia chegar".

A famosa ainda precisa passar por acompanhamento médico. "Os momentos difíceis, horrorosos, desesperadores, eles acontecem e a gente fica sem chão mesmo, mas visualiza lá na frente porque eu estou aqui do futuro falando para mim mesma do passado 'Fabiana, você está bem'. Ainda tem o tratamento de manutenção, ainda estou tomando vários remédios, ainda faço consultas mensais, faço exames de sangue de controle, mas não tem nem comparação e daqui para frente é só melhora", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Doador

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo para conversar com seus seguidores sobre alguns assuntos, incluindo a respeito do seu tratamento de câncer. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas enviadas pelo público.

Ao longo do bate-papo, Fabiana foi questionada por uma internauta sobre seu doador. "Eu vi que você postou em Dallas, foi conhecer o doador?", quis saber a pessoa. E ela esclareceu: "Dallas foi a nossa escala de Aspen para São Paulo! "Ainda não posso saber onde meu doador mora. Só sei que é nos Estados Unidos".

E complementou: "Só poderemos nos conhecer após 18 meses do transplante (ou seja, setembro desse ano), se ele quiser me conhecer! Eu obviamente quero muito. Seria um presentão de aniversário, hein!", disse ela, que complementou dizendo que completa 39 anos de idade no dia 09 de setembro.

Leia também: Fabiana Justus comenta sobre evolução no tratamento da leucemia