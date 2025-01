Fabiana Justus responde a questionamento sobre seu doador de medula: 'Quero muito'

A influenciadora digital Fabiana Justus abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por uma internauta sobre seu doador

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo de sua quarta-feira, 29, para conversar com seus seguidores sobre alguns assuntos, incluindo a respeito do seu tratamento de câncer. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas enviadas pelo público.

Ao longo do bate-papo, Fabiana foi questionada por uma internauta sobre seu doador. "Eu vi que você postou em Dallas, foi conhecer o doador?", quis saber a pessoa. E ela esclareceu: "Dallas foi a nossa escala de Aspen para São Paulo! "Ainda não posso saber onde meu doador mora. Só sei que é nos Estados Unidos".

E complementou: "Só poderemos nos conhecer após 18 meses do transplante (ou seja, setembro desse ano), se ele quiser me conhecer! Eu obviamente quero muito. Seria um presentão de aniversário, ein!", disse ela, que complementou dizendo que completa 39 anos de idade no dia 09 de setembro.

Storie de Fabiana Justus (Reprodução/Instagram)

Medicamentos

Ainda durante a interação, ela falou sobre os medicamentos que usa atualmente."Quando saí do transplante, eu tomava 46 cápsulas de remédio por dia (não é exagero, eu contei). Hoje tomo 4 por dia e um que tomo dia sim, dia não. Antes meu celular não parava de apitar para tomar os remédios. Eu tinha uma planilha para ir cruzando os que tomava para não me perder. Que diferença, ufa", celebrou ela.

Fabiana também foi questionada sobre o que diria para alguém que acabou de descobrir que tem leucemia. "Eu diria: Força. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. Foco na cura. Você vai sair dessa mais forte e mais grata. Nossa... diria tanta coisa", afirmou ela.

O diagnóstico de Fabiana Justus

Vale lembrar também que Fabiana está em tratamento contra a leucemia desde o início do ano e, no final de março, passou por um transplante de medula óssea. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias, e deu uma festa para comemorar a conquista.

Leia também:Fabiana Justus impressiona ao mostrar as filhas com o irmão: 'Trigêmeos'