Fabiana Justus comenta sobre evolução no tratamento da leucemia: 'Diferença'

Fabiana Justus respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e comentou sobre a evolução no tratamento contra a leucemia

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs sobre o seu tratamento contra a leucemia. A famosa foi diagnosticada com a doença no início do ano passado e passou por um transplante de medula óssea. Atualmente, Fabiana está em remissão da doença.

Em seu Instagram Stories, ela fez questão de comentar sobre como o tratamento melhorou com o tempo. "Quando saí do transplante, eu tomava 46 cápsulas de remédio por dia (não é exagero, eu contei). Hoje tomo 4 por dia e um que tomo dia sim, dia não. Antes meu celular não parava de apitar para tomar os remédios. Eu tinha uma planilha para ir cruzando os que tomava para não me perder. Que diferença, ufa", celebrou ela.

Fabiana também foi questionada sobre o que diria para alguém que acabou de descobrir que tem leucemia. "Eu diria: Força. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. Foco na cura. Você vai sair dessa mais forte e mais grata. Nossa... diria tanta coisa", afirmou ela.

Nova fase do tratamento

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na terça-feira, 28, para conversar um pouco com os seguidores a respeito da fase atual de seu tratamento contra o câncer. Em janeiro de 2024, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, em março do mesmo ano, realizou o transplante de medula óssea - que foi um sucesso.

Agora, mesmo em remissão do câncer, Fabiana explicou que precisa retornar ao hospital mensalmente para dar seguimento ao tratamento. De acordo com a influenciadora, ela ainda fará uso contínuo de medicação pelos próximos dois anos.

"Todo mês eu tomo uma medicação de manutenção do tratamento. Vou durante uma semana por mês todos os dias no hospital tomar e volto para casa, daí eles fazem exames de controle etc. Essa medicação eu tenho que tomar por dois anos. Acaba em março de 2026", esclareceu.

"Estou em remissão, graças a Deus, mas faz parte do meu tratamento tomar essa medicação pelo período de dois anos após o transplante para manter tudo do jeito que está: zeradinho. Tem uns efeitos colaterais chatinhos, tipo enjoo, mas faz parte", completou ela.

Em seguida, Fabiana Justus contou que a ida frequente ao hospital já estava prevista desde o início do tratamento. "Desde a minha alta do transplante, após a pega da medula, eles me avisaram que parte do meu protocolo de tratamento seria essa manutenção por dois anos", explicou, por fim.

