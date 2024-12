Eliana se declara em celebração ao aniversário do marido, Adriano Ricco

Eliana usou as redes sociais para declarar seu amor ao marido, Adriano Ricco, que completa mais um ano de vida neste domingo, 8; confira

Este domingo, 8, é especial para Eliana! A apresentadora está celebrando mais um ano de vida do marido Adriano Ricco. Para declarar seu amor, a famosa usou as redes sociais para abrir um registro descontraído com o diretor de TV e escrever uma mensagem carinho em comemoração à data.

"Esta foto é sobre dois sagitarianos que amam viajar, seja lá pra onde for. Te desejo muita saúde, amor e vida longa. Parabéns Dida", declarou na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e seguidores aproveitaram o espaço para enviar mensagens de carinho ao aniversariante. "Viva o amor", disse um deles. "Eita casal lindo! Adriano, que Deus continue abençoando você e sua família com muita saúde!", desejou outro. "Parabéns pro seu amor", celebrou mais um.

Vale destacar que Eliana e Adriano estão juntos desde 2014 e são pais de Manuela, de 7 anos. Além da caçula, a apresentadora também é mãe de Arthur, de 13, filho do seu relacionamento anterior com João Marcello Bôscoli.

Eliana vaza bastidores de The Masked Singer Brasil e antecipa novidades

A apresentadora Eliana Michaelichen é a substituta da cantora Ivete Sangalo no comando do programa The Masked Singer Brasil na 5º temporada. Após deixar o SBT, a celebridade vai brilhar no reality show musical.

Ansiosa com a estreia marcada para janeiro, a mãe de Manuela e Arthur antecipou algumas novidades sobre a competição com famosos fantasiados da Globo.

“Esse palco tem pelo menos 4 entradas e a grande novidade desse ano, em comemoração aos 60 anos da TV Globo, é essa entrada aqui. Esse Globo personalizado”, contou em vídeo publciado em seu perfil no Instagram na terça-feira, 3.

Seguindo com as surpresas da próxima edição, a loira dos dedinhos continuou: “Tem um canhão que me segue durante a apresentação, só que não é mais uma pessoa que fica atrás do canhão. Tem uma tecnologia que fica dentro da minha roupa, para que o canhão não me perca. Então isso é muito novo!”.

E prosseguiu: “Eu nunca tive um canhão como esse aqui, com essa tecnologia toda. Então vou guardar aqui e a luz vai estar o tempo inteiro, com o canhão focado, por causa desse sensor. Interessante, né?”, completou a nova queridinha do pedaço.

"Tem uma outra curiosidade com o meu microfone branco e que está aqui como de costume, porém, ele tem algo a mais. Vou explicar para vocês! Tem um botãozinho aqui ó, que quando eu quero falar sem que ninguém me ouça e só o diretor, eu aperto esse botãozinho. Então, quando quero falar para o público, para quem está em casa, é aqui. E com o diretor, eu aperto aqui”, encerrou. Confira o vídeo repleto de novidades!