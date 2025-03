Edu Guedes faz declaração especial ao filho de Ana Hickmann: 'Traz felicidade'

Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes prestou uma bela homenagem de aniversário ao filho da apresentadora, que completa 11 anos

Dia de festa na casa de Ana Hickmann! O pequeno Alexandre, filho da apresentadora que completa 11 anos de vida nesta sexta-feira, 7, ganhou uma bela homenagem de Edu Guedes, noivo da loira.

Por meio das redes sociais, o chefe de cozinha publicou uma sequência de fotos especiais ao lado do enteado, incluindo registros de viagens em família ao lado de sua filha, Maria Eduarda, de 16 anos. Na legenda, Edu parabenizou Alezinho, como é carinhosamente chamado, pelo início do novo ciclo.

"Hoje é aniversário desse menino nota 10! Que traz felicidade, bondade, amor à todos. Desejamos tudo de melhor pra você. Que seus sonhos se realizem e que você seja feliz! Nós amamos você, Tio Edu e Maria", escreveu o famoso.

Mais cedo, Ana Hickmann também publicou uma declaração emocionante ao menino e revelou que o surpreendeu com um belo café da manhã. "Meu filho, como eu te amo. Você é o maior presente que Deus me deu, o que eu tenho de mais valioso na vida. Minha oração de todos os dias é pra que Deus continue te abençoando, te dê muita saúde, te proteja de todo perigo e me permita que eu esteja juntinho de você pra sempre!", declarou a apresentadora em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Ana Hickmann mostra comemoração intimista de aniversário

A apresentadora Ana Hickmann completou 44 anos no dia 1º de março deste ano e celebrou a data de forma intimista. Na manhã de segunda-feira, 3, ela usou as redes sociais para mostrar que passou a data na companhia do noivo, Edu Guedes, e do filho, Alezinho, de 11.

Os três passaram o fim de semana na fazenda deles e celebraram a data com bolos simples e vela improvisada; confira os registros!

Leia também: Ana Hickmann completa 44 anos; famosa começou carreira como modelo aos 15 anos