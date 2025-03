Paulo Henrique Ganso passa por procedimento no coração

O jogador Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, passou por um procedimento no coração após ser diagnosticado com miocardite no início do ano

Na manhã desta sexta-feira, 14, Paulo Henrique Ganso precisou passar por um procedimento no coração. A notícia foi confirmada em um comunicado oficial emitido pelo Fluminense, clube onde o atleta joga. O jogador deverá ficar longe dos campos por aproximadamente sete dias.

Além disso, o texto não deu mais detalhes sobre o procedimento a qual ele foi submetido. "O Fluminense FC informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (14/03). O atleta ficará parado por sete dias e, depois desse período, voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro", disse o texto.

Em janeiro, Ganso foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. "No dia 18 de janeiro, durante os exames de pré-temporada da equipe, o meia foi diagnosticado com uma pequena miocardite – uma inflamação no músculo do coração. O atleta não apresentou sintomas e ficou afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, aguardando o prazo para a realização de um novo exame. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro", informou o clube, na ocasião.

Alerta

O jogador de futebol Paulo Henrique de Lima, mais conhecido como Ganso (35), atualmente no Fluminense, foi afastado de suas atividades após ser diagnosticado com um pequeno quadro de miocardite. O diagnóstico veio após uma bateria de exames da pré-temporada do time e a provável causa é uma gripe forte que ele pegou em novembro do ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Bergamo, médico cardiologista, explica sobre o quadro do esportista.

Em nota divulgada à imprensa, O Fluminense FC informou o quadro de Paulo Ganso e reforçou que o jogador não apresenta nenhum sintoma. Caso não seja mais detectada a condição clínica, o astro retornará com suas atividades em campo.

Segundo o Dr. Marcelo Bergamo, médico cardiologista, a miocardite é a inflamação do miocárdio, que é músculo do coração, da “parede” do coração, responsável por bombear o sangue para o corpo. As causas desta condição são diversas.

"Essa inflamação atrapalha esse bombeamento e pode causar problemas mais sérios, como uma arritmia [...] Infecções virais, como os vírus da gripe, COVID-19 e coxsackie, são os agentes mais comuns, mas outras causas incluem infecções bacterianas, doenças autoimunes, exposição a toxinas e reações a medicamentos. É importante identificar a causa específica para definir o melhor tratamento”, explica.

O cardiologista reforça que a inflamação tem cura em grande parte dos casos: "A insuficiência cardíaca é uma complicação que pode ser leve, moderada ou grave, além de quadros de arritmias que podem ser graves e causadas pela presença de inflamação do músculo do coração".

"A miocardite tem cura, sim, na maioria dos casos. Repouso e, as vezes, medicamentos são necessários para que o quadro reverta em até seis meses. É nesse momento que normalmente repetimos a ressonância magnética para ver se houve melhora. Às vezes é necessário medicação para tratar insuficiência cardíaca, se o coração dilatar", finaliza o Dr. Marcelo Bergamo ao analisar quadro do jogador Ganso.

