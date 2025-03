Mãe de Isabella Nardoni emociona com vídeos inéditos da menina: 'Única coisa'

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, destacou que 'cada detalhe importa' ao compartilhar lembranças que guarda da filha

A vereadora Ana Carolina Oliveira emocionou o público ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros inéditos da filha, Isabella Nardoni. A menina faleceu em 2008, aos 5 anos de idade, após ser defenestrada pelo pai e madrasta da janela do sexto andar de um apartamento.

Em seu perfil oficial, Ana Carolina dividiu uma sequência de vídeos especiais da primogênita e falou sobre a importância dos registros, uma vez que fazem parte das lembranças que ela guarda da menina.

"Qual a necessidade de gravar tudo? Vídeo não é tão importante, até ser a única coisa que você tem", escreveu a vereadora nas imagens. Na legenda, ela acrescentou: "Cada detalhe e registro importa!".

Recentemente, em entrevista ao programa 'Sensacional', da RedeTV!, a mãe de Isabella Nardoni contou como foi o sonho mais recente que teve com a filha. "Há pouco tempo eu tive um sonho com ela, mas como se fosse um reencontro: 'tipo, olha, agora eu posso, tá aqui, me escuta, me ouve'", declarou.

"É como se tivesse sido uma despedida, acordei emocionada, acho que foi o único sonho muito real que eu tive com ela. Muito real e libertador e depois desse sonho nunca mais sonhei", completou Ana Carolina Oliveira, bastante emocionada.

Além de Isabella, ela teve mais dois filhos: Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 5, frutos de seu casamento com Vinicius Francomano. Ana Carolina, que optou por não mostrar as crianças publicamente, compartilhou há pouco tempo uma sequência de fotos raras da herdeira caçula.

A saudade da filha

Recentemente, Ana Carolina Oliveira emocionou os seguidores de suas redes sociais ao compartilhar o trecho de uma entrevista onde fala sobre a saudade que sente da filha, Isabella Nardoni, assassinada em 2008.

Ao longo do vídeo publicado, ela mencionou a conexão que possuía com a menina e explicou que, apesar de guardar como recordação alguns objetos que pertenceram à primogênita, existem momentos que 'desaparecem' com a morte, como o toque e o cheiro; confira mais detalhes.

