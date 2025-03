Ana Hickmann completa 44 anos; famosa começou carreira como modelo aos 15 anos

Ana Hickmann saiu de casa aos 15 anos para iniciar carreira de modelo, alcançou sucesso e ficou reconhecida nacionalmente como apresentadora

No dia 1º de março, a apresentadora e ex-modelo Ana Hickmann completa 44 anos. Com uma carreira de sucesso no mundo da moda que começou quando ainda tinha 15 anos, Hickmann se tornou uma das figuras mais queridas da televisão brasileira a partir de 2005, ao se tornar apresentadora do Hoje em Dia, programa da Record.

Estrela da moda

Nascida em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Ana Hickmann cresceu em uma família simples. Aos 15 anos, decidiu sair de casa e embarcar em uma jornada rumo à cidade grande: acompanhou amigas que sonhavam com a carreira de modelo para São Paulo, mas acabou sendo a única do grupo a seguir na profissão.

Sua beleza e altura — a apresentadora ostenta 1,85 m — chamaram a atenção de grandes agências e, em pouco tempo, Ana estava desfilando para grifes renomadas. O sucesso não demorou a chegar: a jovem conquistou espaço no mercado internacional e trabalhou com marcas como Giorgio Armani, Kenzo e Victoria’s Secret.

O rosto da brasileira estampou capas de revistas de moda ao redor do mundo, e ela chegou a ser eleita uma das mulheres mais bonitas do planeta pela GQ Itália e pela Vogue Brasil. A carreira de modelo lhe proporcionou experiências únicas e a levou a morar em Paris, Milão e Nova York.

Trajetória na TV

Em 2004, Ana recebeu um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim (1942-2019) para apresentar uma coluna de moda no programa Tudo a Ver, da Record. Sua desenvoltura diante das câmeras impressionou os executivos da emissora, abrindo caminho para novos desafios.

Em 2005, ela assumiu a apresentação do Hoje em Dia ao lado de Britto Jr. (61) e Edu Guedes (50), tornando-se um dos rostos mais queridos da televisão brasileira.

Ao longo dos anos, Ana comandou diferentes atrações na Record, incluindo Tudo É Possível e Programa da Tarde, sempre com uma forte conexão com o público. Em 2015, retornou ao Hoje em Dia, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras da emissora.

Paralelamente à carreira televisiva, Hickmann construiu um império empresarial: sua marca, AH, lançada em 2002, começou com uma linha de calçados e rapidamente se expandiu para outros segmentos, como óculos, roupas, joias e cosméticos. Com uma receita milionária, a marca se tornou referência no mercado de produtos licenciados no Brasil.

Momentos difíceis na vida pessoal

Ana se casou aos 16 anos comAlexandre Corrêa (55), seu empresário da época. Em 2014, deu à luz seu único filho, Alexandre Jr. (10), após uma longa batalha contra a infertilidade. A relação de quase três décadas com Alexandre, no entanto, teve um desfecho conturbado em 2023, quando Ana denunciou o então marido por agressão, um episódio que teve grande repercussão na mídia.

Ao longo dos anos, Ana enfrentou situações que poucas celebridades brasileiras podem contar. Em 2016, a apresentadora foi vítima de uma tentativa de homicídio em Belo Horizonte, quando um fã invadiu o hotel onde ela estava hospedada. O agressor foi morto no local, e Ana saiu ilesa do atentado, mas o episódio deixou um trauma profundo na vida da famosa.

A separação de Alexandre Corrêa, oficializada em 2024, também marcou um novo capítulo em sua história. O caso veio à tona após uma briga na casa da família, que resultou em um boletim de ocorrência e levou Ana a buscar novos caminhos.

Com 44 anos recém-completados, Hickmann segue firme em sua trajetória profissional e pessoal, agora como símbolo de força feminina. Alguns meses depois da separação, ela assumiu um relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes, com quem ficou noiva em junho do mesmo ano. Hoje, ela compartilha os momentos de felicidade com seus seguidores.

