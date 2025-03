Simone Mendes curte viagem com a família: 'Mágico'

A cantora Simone Mendes tirou uns dias de descanso para curtir uma viagem com o marido Kaká Diniz e os filhos Henry e Zaya

Em suas redes sociais, Simone Mendes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 39 milhões de seguidores.

A cantora tirou uns dias de descanso para curtir uma viagem com o marido Kaká Diniz e com os filhos Henry, de dez anos, e Zaya, de quatro anos.

A famosa publicou uma foto em que todos aparecem sorridentes curtindo um dia no parque Walt Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos.

"Curtindo nossas férias do jeito que eu mais gosto, em família. Eu acho mágico esse lugar, onde as pessoas vem para realizar o sonho de conhecer o Mickey e a Minnie, o castelo das princesas e tudo que existe aqui em Orlando. Eu desejo que todos possam ter um dia a oportunidade de conhecer este lugar e viver essa magia", escreveu Simone.

Rebateu!

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, decidiu responder ao comentário de que ele "só tem dinheiro por causa da mulher". O famoso gravou um vídeo, publicado em seu perfil no Instagram e enalteceu importância da amada para a construção da fortuna da família. Mas também ressaltou seus próprios méritos, já que é sócio de uma empresa que administra a carreira de grandes influenciadores digitais.

"Eu devo concordar em partes com isso. Devo estar onde estou, sim, à minha mulher, por dois grandes motivos. Primeiro, quem me ensinou sobre Jesus foi minha mulher. Ela é sábia, a maior incentivadora do meu caminhar, do meu propósito. Se eu sou o que sou, é porque a gente prometeu lá no altar que um subiria e puxaria o outro. Nós somos degrau, não é uma gangorra onde um sobe e o outro desce. Isso é viver em unidade", declarou Kaká, que é investidor e piloto de avião.

E relembrou um episódio de sua vida em que precisou se reestruturar. "Em 2016, eu estava em Goiânia passando o pior momento da minha vida, e Simone no auge da carreira. Aquilo me enchia de felicidade. Eu chorava porque a conquista dela também era minha conquista. Mesmo naquela situação, eu não me sentia menos do que ela. Muito pelo contrário: ela estendia a mão e dizia 'agora é hora de fazer você crescer'", disse.

Por fim, Kaká comentou sobre a sua dedicação à carreira. "Se sou o que sou, devo a Deus, à minha mulher, e depois ao meu esforço. Mas se eu não tivesse a coragem de enfrentar o mundo, passar pelos desafios que passei e construído tudo que construí, estava com a bunda sentada em uma cadeira simplesmente esperando um anjo cair do céu com uma varinha de condão, bater na minha cabeça e fazer tudo transformar. E não foi. Eu corri atrás, como corro até hoje", justificou.

