Stênio Garcia reage ao descobrir que vive um relacionamento aberto

Reação de Stênio Garcia ao ouvir que vive um relacionamento aberto com a esposa, Marilene Saade, surpreende a todos. Saiba como foi

O ator Stênio Garcia ficou surpreso com uma revelação de sua esposa, Marilene Saad, sobre o casamento deles. Em participação em um podcast Papagaio Falante, ela conta que os dois vivem um relacionamento aberto e tinham liberdade para conhecer outras pessoas.

Ao ouvir isso, ele reagiu de forma inesperada. “ É aberta? Estou perdendo meu tempo. Não estou sabendo ”, disse ele, que está com 92 anos. Então, a esposa rebateu: “Não está sabendo como? Ele está se fazendo de tonto agora. Se eu tenho atração por alguém, eu falo, e ele fala: ‘Vai fundo! Se você conseguir…’. Quando acontece dele ter, eu falo: ‘Vai fundo’”.

Além disso, Marilene comentou sobre como vê o relacionamento de tantos anos. “Chega uma hora na relação em que você vira parceiro e quer ver aquela pessoa feliz. Está todo mundo envelhecendo, a gente sabe que é da finitude da vida. Se sou casada com alguém, não posso proibir uma pessoa de viver aquela coisa. Tem que ser falado. O combinado não sai caro”, afirmou ela.

Como Stênio Garcia conheceu Marilene Saad?

Em uma participação no programa Conversa Com Bial, da Globo, o ator Stênio Garcia e a esposa dele, Marilene Saad, relembraram como eles começaram a namorar. Ela contou que eles se conheceram nos bastidores da novela Torre de Babel, da Globo, e se aproximaram rapidamente.

"Teve um dia, em ‘Torre de Babel’, que eu tinha que chegar cansada para dar uma notícia para o personagem dele e para a personagem da Adriana Esteves, Aí eu vim correndo de salto no paralelepípedo, numa externa, e caí [...]. No final ele me chamou e falou ‘tem um exercício...’, e então começou a trazer muitos livros pra mim, dar dicas [...]. Eu já tinha feito a faculdade de teatro, mas acho que o meu grande professor foi aquele trabalho, naquele elenco estelar [...]e eu ali de gaiato. Bom, ele foi me conduzindo para que eu não me machucasse, e para que eu conseguisse estar na pele da personagem plenamente. Foram trocas de livros; muitas diárias de gravação, e aí começamos [...]. Teve um beijo, e depois fomos morar juntos", disse ela.

