BBB 25: Saiba quem arrematou o Poder Curinga da semana

Nesta sexta-feira, 14, um dos participantes raspou a conta de estalecas para adquirir o Poder Curinga no Leilão do BBB 25

Nesta sexta-feira, 14, o leilão do Poder Curinga aconteceu na casa do BBB 25, da Globo, e Vinicius foi o comprador do item precioso . Ele usou todas as estalecas que tinha para conseguir ser o campeão do leilão.

Com o seu lance de 2.610 estalecas, ele comprou o Poder Direto, que usará durante a formação do paredão de domingo, 16 . Ele poderá vetar uma pessoa emparedada de participar da prova Bate-volta, o que fará com que a pessoa vá direto para o paredão e a prova será disputada apenas por dois participantes.

Vale lembrar que, nesta semana, o líder da semana é o Guilherme e ele tem planos de indicar Gracyanne Barbosa para o paredão. Porém, caso ela esteja imune na dinâmica, ele irá indicar João Pedro. "Eu sinto muito, mas quem eu acho que eu mando é João Gabriel, que teve zero consequências ainda aqui. Nem de Monstro, nem de Paredão. Gosto muito, mas chegou um momento do jogo que é preciso votar nessas pessoas", explicou.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Na sexta-feira, 14, os participantes vão realizar o leilão do Poder Curinga. Nesta semana, eles vão comprar o Poder Direto, que dá o direito de tirar uma pessoa da prova bate-volta e colocá-la direto no paredão. Além disso, o líder da semana vai colocar 6 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 15, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. No domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder; o dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta; 2 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do reality show.

