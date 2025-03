BBB 25: Renata choca ao confirmar beijo entre brothers: 'Ele negou'

De volta ao BBB 25, a sister Renata surpreendeu os brothers ao revelar que o público viu o beijo entre dois participantes do reality

O retorno de Renata à casa do BBB 25 mexeu bastante com os brothers do reality show da TV Globo. A bailarina, que participou da 'Vitrine do Seu Fifi', entrou novamente no confinamento na manhã desta sexta-feira, 14, e repassou aos demais brothers algumas fofocas recebidas do público durante a dinâmica no shopping.

Em conversa com Eva e Vilma em um dos quartos, Renata confirmou que João Gabriel e Thamiris se beijaram dentro da casa. A bailarina ainda reforçou que, embora os dois tenham trocado carinhos no edredom, o público viu a cena.

"Não dizem para o público que mostram tudo? Pois mostrou o João Gabriel beijando a Thamiris embaixo do edredom", declarou a sister, surpreendendo Eva. "Tu lembra que ele negou?", continuou Renata. "Amiga, eu nem sabia dessa história! Eu estou passada", reagiu a cearense.

Em seguida, já com João Pedro no quarto, Renata abordou novamente o assunto: "Eles mostram tudo, [mostraram] até o João Gabriel embaixo do edredom com a Thamiris. Mostra tudo, o público está vendo tudo", declarou a bailarina.

"O que o João Gabriel fez com a Thamiris embaixo do edredom?", questionou o brother. "Adivinha? Beijou e depois ficou negando. O Brasil está vendo tudo", respondeu Renata. Por fim, questionado por dona Vilma se o irmão gêmeo possui uma pessoa fora da casa, João Pedro confirmou que sim.

Vale lembrar que, antes da eliminação de Thamiris, a sister revelou para Maike que João Gabriel pediu para não conversar sobre o beijo entre os dois. A atitude do brother, inclusive, a teria chateado.

Renata conta sobre beijo de João Gabriel e Thamiris



💬 "Tu lembra que ele negou?" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/en76C0H8Hp — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Renata conta para João Pedro sobre beijo de João Gabriel e Thamiris 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/kDWiXPN31m — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Diego Hypolito relata tristeza com fofoca de sister

Um dos participantes com quem Renata conversou em seu retorno ao BBB 25 foi Diego Hypolito. A sister contou ao ex-ginasta que recebeu a visita de familiares do brother, que pediram para que ela repassasse um recado importante ao confinado sobre 'abrir o olho' com Gracyanne Barbosa.

Após ouvir a mensagem de Renata, o ex-ginasta não escondeu o quanto ficou chateado ao saber da informação sobre a musa fitness, chamada de 'falsa' por Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito. "Ai, eu fico muito triste, gente", declarou ele; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Saiba quem arrematou o Poder Curinga da semana