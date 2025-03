BBB 25: João Gabriel se explica após Renata expor informação: 'Nunca falei'

Após voltar da Vitrine do Seu Fifi, Renata contou que ficou sabendo que foi chamada de interesseira por João Gabriel e o brother se explicou

Após voltar para a casado BBB 25 na manhã desta sexta-feira, 14, Renata decidiu contar algumas informações que ouviu enquanto estava na Vitrine do Seu Fifi. A sister, então, expôs que ficou sabendo que foi chamada de "interesseira" por ter se aproximado dos brothers para ganhar a pulseira VIP.

João Pedro quis entender a situação, e a bailarina explicou o que ouviu. "Maike dizendo que queria dar o VIP para mim, porque fiquei na prova um tempão. [...] [Você] disse que eu era interesseira, que só estava me unindo a vocês por causa de VIP", revelou.

João Gabriel, que teria feito o comentário, questionou: "Você ouviu, com a minha voz?", perguntou. A sister negou: "Com a sua voz eu não escutei, porque não dava para ouvir", disse ela, contando que soube que o salva-vidas de rodeio tria dito que ela é "interesseira" e se aproximou do irmão para ir para o VIP.

"Como que a pessoa pensa isso, no momento que eu boto como prioridade de tudo, que eu tenho uma Imunidade e te dou?", comentou Renata. O brother, então, se explica. "Eu nunca falei que você era interesseira. Queria ver, mesmo", rebateu.

Renata desabafa sobre comentário dos gêmeos

Em conversa apenas com Eva e Vilma, Renata desabafou sobre o que ouviu. "Dos gêmeos eu fiquei chateada com o negócio do VIP... Interesseira? Qual foi o dia que a gente soltou a mão deles aqui?", questionou a sister.

A bailarina ainda relembrou quando houve um combinado sobre as pulseiras do VIP: "Resolvemos criar aliança para isso, porque ambos eram bons de prova. Ninguém está pendurado na laje de ninguém aqui não. Respirei fundo aqui pra falar porque não quero que a gente brigue...", acrescentou.

Ela ainda contou para as aliadas que soube que João Gabriel beijou Thamiris. "Não dizem para o público que mostram tudo? Pois mostrou o João Gabriel beijando a Thamiris embaixo do edredom", revelou, surpreendendo Eva. "Tu lembra que ele negou?", continuou Renata. "Amiga, eu nem sabia dessa história! Eu estou passada", reagiu a cearense.

