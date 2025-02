Duda Reis comenta mudanças no corpo e relembra: 'Não estava legal'

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre seu corpo

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela falou sobre seu corpo e contou que não quer voltar ao corpo que tinha antes da gravidez da filha, Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

" Quando eu engravidei, eu estava muito abaixo do meu peso e não estava legal. Durante a gestação eu engordei bastante , porque eu saí de um corpo que estava abaixo do meu peso e fui entrando em um ideal. Para vocês terem noção, eu estava uns 12 quilos abaixo do peso ideal para a minha altura e não quero mais voltar para o corpo que eu tinha", refletiu.

"Porque hoje eu olho e falo que talvez não estava tão bonito. Estou fazendo uma dieta e quero perder pouquíssimos quilos", disse a influenciadora, que explicou as mudanças na alimentação. "É uma dieta para eu poder ganhar massa magra, ganhar músculo, porque eu quero ficar com perna torneada, bumbum bonito, barriga definida, bracinho com músculo... coisa que nos últimos anos eu não queria e agora eu olho e falo 'nossa, como é bonito'", explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Cuidado

Recentemente, Duda contou que está ansiosa para voltar a se cuidar após o nascimento da filha. "Estou louca para voltar a me cuidar mesmo. Eu amo me cuidar. Gosto de me cuidar mentalmente falando, espiritualmente, em relação a saúde, corpo... amo me cuidar. Vocês nunca vão me ver falando que a gente não precisa se cuidar, que a gente tem que ser desleixada, não é o meu perfil. Eu acho que quando a gente se sente bem com a gente, quando a gente está feliz, a gente quer se cuidar, a gente vai ficando cada vez mais feliz", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que ficou com flacidez após a gestação. "Quero fazer um acompanhamento alimentar porque eu li esses dias que 80% é alimentação e 20% é exercício, eu achava que era ao contrário. Eu acho que na minha vida eu sempre pequei muito mais em alimentação do que em exercício e quero mudar isso em mim. Ainda preciso perder pouquíssimos quilinhos, meu ideal é perder gordura e aumentar o meu percentual de massa magra porque eu estou um pouco flácida. Na verdade, eu não estou um pouco flácida, eu estou bem flácida na perna, no bumbum... Tem celulite, não é um problema, mas se eu posso melhorar minha alimentação, se eu posso me exercitar melhor agora que eu pude voltar, por que não fazer?", concluiu.

Leia também: Duda Reis decide colocar brinco na filha Aurora, de um mês