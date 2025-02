Duda Reis elege parte mais difícil da maternidade: 'Chata'

Em suas redes sociais, Duda Reis respondeu algumas perguntas dos seguidores e elegeu a parte mais difícil da maternidade

Nesta quarta-feira, 19, Duda Reis aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores em suas redes sociais.

Uma internauta quis saber se a digital influencer espera ter um menino ou uma menina quando decidir engravidar pela segunda vez. Casada com Eduardo Nunes, a famosa já é mãe de Aurora, de um mês.

"Eu achava que teria duas meninas, mas semana retrasada tive um sonho que eu estava grávida de um menino e agora acho que meu próximo vai ser um menino. Mas calma gente, vou esperar mais uns dois anos ainda", disse ela.

Duda também fez questão de eleger a parte mais difícil da maternidade. "Para mim, a parte mais desafiadora são as pessoas dando pitacos na criação do seu filho, sendo que você não pediu. Eu sempre respondo assim: 'Obrigada, mas eu sou a mãe e sei o que estou fazendo'. E de fato, eu sou a mãe e sei o que estou fazendo. E se eu precisar de algo, peço orientação para os médicos e profissionais que acompanham minha filha. Me sinto muito bem amparada, obrigada. Me falavam que quando seu bebê nasce, a parte mais chata são as mães que julgam outras mães e opinam sem serem chamadas, e é verdade", desabafou.

Corpo após a gravidez

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Uma internauta quis saber se Duda teve estrias após o nascimento da filha Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

A famosa foi bem sincera na resposta e ainda fez questão de mostrar um vídeo em que exibe estrias avermelhadas no bumbum.

"Nossa, no final da gestação estourou muita estria em mim. Não tive nada na barriga, tive no bumbum só e depois que a Aurora nasceu, quando comecei a perder peso, elas apareceram bem mais. Agora vou começar uns tratamentos para melhorar o aspecto delas", disse ela.

