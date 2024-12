Danton Mello resgata foto da infância no aniversário do irmão, Selton Mello

O ator Selton Mello completou 52 anos nesta segunda-feira, 30, e ganhou uma bela homenagem do irmão caçula, o ator Danton Mello

Danton Mello usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 30, Selton Mello, seu irmão mais velho, completou 52 anos de vida e ele fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que interpreta o personagem Raimundo na novela 'Garota do Momento', da Globo, recordou uma foto em que ele e o irmão aparecem crianças e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia dele! Da minha grande referência!!! Quem tem irmão mais velho sabe o que tô falando…

Vamos deixar aqui muitas mensagens de parabéns e carinho pra esse meu amado irmão!? 5.2 e eu ao lado dele desde pequenininho!!! Rsrsrs. Te desejo muita saúde e só boas energias!!! Feliz aniversário ao som de @oficialira que você também me ensinou a gostar!!! Te amo, meu irmão!!!", escreveu Danton na legenda da publicação.

Selton agradeceu o carinho do irmão caçula nos comentários. "Valeuuuuuu, Dom!! As carinhas iguais", disse o aniversariante.

Confira:

Selton Mello confessa viver momento mágico na carreira

"Um momento lindo", é assim que Selton Mello, que atravessa uma grande fase na carreira, define o cenário do cinema brasileiro. Durante o evento promocional da tão esperada produção, O Auto da Compadecida 2, o ator conversou com a CARAS Brasil sobre este projeto; a aclamação popular do longa Ainda Estou Aqui, filme que protagoniza ao lado de Fernanda Torres e atual momento de sua trajetória profissional.

"É um momento lindo do cinema brasileiro, de autoestima do público. O Auto da Compadecida 2 chega neste momento perfeito. No momento que o público está enamorado pelo que a gente faz, pela nossa cultura", declara. "[...] E é lindo estar nos dois, ser Rubens Paes e ainda ser Chicó, então, é um momento muito mágico na minha vida", acrescenta. Confira a entrevista!

