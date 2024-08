Danton Mello revela detalhes de como é a sua casa na Grande São Paulo

Como é a casa de Danton Mello? Ator já mostrou detalhes da casa que divide com a esposa, Sheila Ramos, em Santana de Parnaíba

O ator Danton Mello surpreendeu ao mostrar detalhes de como é a sua casa na região de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O artista divide a propriedade com sua esposa, Sheila Ramos, e eles terminaram de reformar a propriedade recentemente. Com isso, ele já mostrou algumas imagens dos espaços finalizados nas redes sociais.

Em vários vídeos de parceiros, Danton revelou alguns detalhes da decoração, que segue uma linha clean com toque coloridos. A sala de estar possui sofá bege confortável e tapete colorido, além da lareira com revestimento claro. Enquanto isso, a área gourmet conta com decoração em tons mais escuros, incluindo a bancada preta e os móveis em tom de verde oliva.

"Sou mineiro, mas fui criado em São Paulo. Fui para o Rio de Janeiro muito cedo, ainda criança, mas já tinha passado outras temporadas em São Paulo. Tanto que a minha filha caçula é paulista. Tenho uma paulista e uma carioca. Eu queria voltar, sempre gostei de passear por São Paulo, tenho muitos amigos aqui. A Sheila é daqui de Santana do Parnaíba", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

E completou: "Minha esposa já morou aqui, então temos muitos amigos aqui também. Somos muito caseiros, adoramos usar a área gourmet, fazer churrasco, estar com os amigos; fazer uns queijos e vinhos, um jantar... Juntar os amigos em casa é muito gostoso. Aqui temos esse hábito de fazer jantares em casa e também nas casas dos amigos. Fazemos um rodízio. Tem sempre alguém recebendo os amigos em casa. Estou muito feliz aqui".

Conheça a casa de Danton Mello nas fotos da galeria abaixo: