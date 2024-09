O cantor Daniel completou 56 anos nesta segunda-feira, 9, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Aline de Pádua, nas redes sociais

O cantor Daniel completou 56 anos de vida nesta segunda-feira, 9, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Aline de Pádua.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou fotos com o amado e também com as três filhas, Lara, de 14 anos, Luiza, de 12, e Olívia, de 2, e além de parabenizar o marido, também se declarou para ele.

"Meu amor, hoje é o seu dia e só posso te desejar todas as bênçãos na sua vida. Que seja um novo ciclo de muitas realizações, que você tenha muita saúde e possamos estar juntos dividindo tantos momentos que são sempre especiais ao seu lado! Você é incrível e merece tudo de mais lindo!!! Te amo demais", escreveu Aline na legenda da publicação.

Os fãs também parabenizaram Daniel nos comentários. "Parabéns @cantordaniel! Deus abençoe sua vida, felicidades sempre", disse uma seguidora. "Parabéns, Daniel que Deus abençoe esse novo ciclo da sua vida", desejou outra. "Parabéns, Daniel que Deus te abençoe grandemente hoje e sempre, feliz aniversário", falou uma terceira.

Confira:

Daniel faz homenagem emocionante ao lado da filha de João Paulo em show

O cantor Daniel emocionou os fãs durante uma apresentação especial na Festa do Peão de Barretos. Ao longo do show, o artista sertanejo realizou uma linda homenagem para seu ex-parceiro de palco, João Paulo, falecido em um acidente de carro em 1997.

Na ocasião, o artista chamou Jéssica, filha de João Paulo, para cantar ao seu lado no palco um dos grande sucesso da ex-dupla, 'Minha Estrela Perdida'. O cantor emocionou ainda mais o público presente com um discurso logo após a canção 'Te Amo Cada Vez Mais'.

"Foi depois de mais um show que eu entrei no elevador e ele ficou do lado de fora que eu me despedi do meu amigo para sempre. Desde então, essa canção para mim ganhou outro sentido, outro sentir, não tenha um dia que eu suba no palco e não pense nele", declarou Daniel, com a voz embargada.