Daniel faz homenagem emocionante ao lado da filha de João Paulo em show

O cantor Daniel realizou uma homenagem ao amigo e ex-dupla, João Paulo, falecido em 1997: 'Essa canção ganhou outro sentido'

O cantor Daniel emocionou os fãs na madrugada desta sexta-feira, 23, durante apresentação especial na Festa do Peão de Barretos. Ao longo do show, o artista sertanejo realizou uma linda homenagem para seu ex-parceiro de palco, João Paulo, falecido em um acidente de carro em 1997.

Na ocasião, Daniel chamou Jéssica, filha de João Paulo, para cantar ao seu lado no palco um dos grande sucesso da ex-dupla, 'Minha Estrela Perdida'. O cantor emocionou ainda mais o público presente com um discurso logo após a canção 'Te Amo Cada Vez Mais'.

"Foi depois de mais um show que eu entrei no elevador e ele ficou do lado de fora que eu me despedi do meu amigo para sempre. Desde então, essa canção para mim ganhou outro sentido, outro sentir, não tenha um dia que eu suba no palco e não pense nele", declarou Daniel, com a voz embargada.

Além de Jéssica, o artista sertanejo também dividiu o palco da atração com a própria filha, Lara, de 14 anos. Ao lado da primogênita, fruto de seu casamento com Aline de Pádua, Daniel cantou 'Que Dure Para Sempre', outro sucesso do cantor com João Paulo.

Grande parceiro de Daniel, João Paulo faleceu em 12 de setembro de 1997. O artista, de 37 anos à época, voltava para Brotas, local onde residia, após a dupla sertaneja realizar um show em São Caetano do Sul.

O veículo onde João Paulo estava, dirigido por seu amigo e segurança Paulo César Pavarini, capotou diversas vezes por volta das 2h30 da manhã, no quilômetro 40,5 em Franco da Rocha. O cantor, que estava no auge da carreira com Daniel, ficou preso às ferragens e não conseguiu sair do veículo, que se incendiou em seguida.

Viúva de João Paulo relembra afastamento de Daniel

Viúva do cantor João Paulo, Roseni dos Reis relembrou como se sentiu após a morte trágica dele, que faleceu em um acidente de carro em 1997. Em entrevista no canal de André Piunti, ela contou que a dor do luto foi tão grande que se afastou dos amigos, incluindo o cantor Daniel, que era o parceiro de dupla do seu marido.

"Eu tive depressão e me afastei de todo mundo, não só do Daniel. Tive um luto muito longo. João Paulo era o ar que eu respirava. Tinha perdido meu céu, meu chão. Estava com eles desde os 15 anos. Preferi ficar sozinha na minha dor. A vida de todos continuou, mas eu não reagia. A carreira solo do Daniel deslanchou e ele seguiu a vida dele. Eu é que não conseguia seguir com a minha", disse ela.

Então, ela negou os boatos de que teria recebido ajuda financeira de Daniel; confira mais detalhes!