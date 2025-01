Daiana Garbin comemora aniversário com festa intimista: 'Celebrar a vida'

A jornalista Daiana Garbin, mulher do apresentador Tiago Leifert, comemorou seu aniversário de 43 anos com uma festa ao lado das amigas

Daiana Garbin completou 43 anos neste último sábado, 25, e comemorou a data especial com uma festa intimista ao lado de algumas amigas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa do jornalista Tiago Leifert abriu o álbum de fotos de celebração. Nas imagens, ela aparece usando um maiô vermelho e se divertindo com as amigas em uma piscina.

A jornalista também mostrou os bolos e flores que ganhou para a comemoração do novo ciclo. Já na legenda, Daiana se mostrou grata por passar o aniversário ao lado das pessoas que ama, além de ter recebido muitas mensagens de carinho.

"Como eu amo fazer aniversário! Neste fim de semana comemorei meus 43 anos e nunca me senti tão feliz! Amo receber as amigas, a família, as mensagens de vocês, o carinho, amo ganhar flores, presentes, amo celebrar a vida, a saúde, o amor! Obrigada a todos vocês que me acompanharam aqui e fazem parte da minha história. E que comece mais um ano fantástico em nossas vidas!", escreveu a famosa na legenda.

Vale lembrar que Daiana Garbin e Tiago Leifert se casaram em 2012 em um hotel de São Paulo. Os dois são pais de Lua, de quatro anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daiana Garbin (@garbindaiana)

Tiago Leifert e Daiana Garbin comemoram o aniversário da filha

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua completou 4 anos em outubro e ganhou uma festa de aniversário. Para marcar a data especial, os pais organizaram uma celebração temática para a herdeira e uma foto foi compartilhada pela mãe coruja nas redes sociais.

Daiana revelou que a filha escolheu o tema da animação Paw Patrol para a sua festinha. Nas redes sociais, a mãe mostrou a foto do bolo de aniversário da herdeira. O doce foi feito em três andares e contou com um meteoro no topo, o nome da aniversariante e uma personagem da animação na base. "Lua 4 anos", disse a jornalista na legenda. Veja a foto!

Leia também: Esposa de Tiago Leifert conta sobre a saúde da filha durante luta contra o câncer