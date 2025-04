Zé Felipe comemora aniversário de 27 anos: 'A melhor fase da minha vida'

"Vem novos dias ainda mais grandiosos", afirmou o cantor Zé Felipe ao comemorar seu aniversário de 27 anos nas redes sociais

Zé Felipe usou as redes sociais para celebrar mais um ano de vida. Nesta segunda-feira, 21, ele completou 27 anos e refletiu sobre o novo ciclo.

Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma foto em que aparece com uma calça branca e sem camisa, e falou sobre a fase que está vivendo. "Cheguei nos 27! A melhor fase da minha vida começou", afirmou o famoso.

"O mundo é nosso, a abundância é certa e o êxito, a felicidade e a união da família são as maiores conquistas!! Vem novos dias ainda mais grandiosos", completou o aniversariante, filho de Poliana Rocha e do cantor Leonardo.

Mais cedo, Zé Felipe ganhou uma homenagem especia de sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. "O dia é todo seu, Zé Felipe. Hoje inicia um novo ciclo e com certeza o melhor da sua vida!! Você sabe que te desejo as melhores coisas desse mundo e que estou ao seu lado para o que precisar sempre!! Você me deu meus melhores presentes que são nossos filhos e eu serei eternamente grata pela sua vida e pelo homem/pai que você é. Que Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e felicidade sempre (...)", disse ela em um trecho da mensagem.

Poliana e Leonardo comemoram o aniversário de Zé Felipe

O cantor Zé Felipe completou 27 anos de vida nesta segunda-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial dos pais, a influenciadora digital Poliana Rocha e o cantor sertanejo Leonardo.

Para comemorar a data especial, a mamãe coruja postou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e escreveu uma bela mensagem. "Feliz aniversário, meu filho... Hoje é o dia em que o mundo ganhou um presente maravilhoso: você. Sou grata todos os dias por ter um filho tão especial, generoso, inteligente e cheio de luz (...)", disse a loira em um trecho.

O cantor Leonardo também homenageou o filho. O artista postou fotos recentes com Zé Felipe e recordou uma de quando o herdeiro era criança e o parabenizou. "Parabéns, meu filho, Zé Felipe! Que Jesus te abençoe cada dia mais. Amo vocês!", declarou o artista. Veja as homenagens!

