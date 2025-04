BBB 25: Será que a superstição da roupa prata está volta? Veja o look de Renata

Renata escolhe roupa no mesmo estilo que foi usado por vencedores do BBB em outras edições e resgata a ‘superstição do look prata’ na web

Há algum tempo, os fãs do Big Brother Brasil perceberam a ‘superstição do prata’. Isso porque três vencedores usaram looks nesta cor e foram os campeões de 4 edições seguidas com Thelma de Assis, Juliette Freire, Arthur Aguiar e Amanda Meirelles. O ritual só foi interrompido no BBB 24, quando Davi Brito venceu com roupa preta.

Agora, a superstição foi ressuscitada quando a sister Renata contou que vai usar um look prateado e brilhante para a final do BBB 25 , da Globo. Quando Vitória Strada ainda estava no reality show, Renata mostrou o seu look para a final. Ela exibiu um vestido longo prata e sem alças.

Vale lembrar que o look prata já foi visto como um amuleto da sorte para os finalistas do BBB ao longo dos últimos anos. Será que a coincidência vai continuar ou outro participante vai ser o campeão do Big Brother 25?

Por enquanto, Guilherme e João Pedro ainda não revelaram seus looks para a final. Apenas Renata revelou o seu modelito para a grande noite.

A votação da grande final do BBB 25 foi aberta na noite de domingo, 20, e o nome do vencedor será anunciado na noite de terça-feira, 22.

Renata mostra seu look prata para a final do BBB 25 - Foto: Reprodução / Globo

Renata mostra seu look prata para a final do BBB 25 - Foto: Reprodução / Globo

Quem deve vencer o BBB 25? Guilherme

João Pedro

Renata

Saiba como será a grande final do BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

A final será agitada com os shows de ex-BBBs que são cantores. A lista de convidados conta com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Além disso, o cantor Paulo Ricardo também estará por lá.