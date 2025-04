Gabriella Mustafá se declara ao marido em data especial: 'Linda jornada'

Nas redes sociais, a atriz Gabriella Mustafá se declarou para o marido, Mauro Andrade, ao celebrar o primeiro ano de casada

Gabriella Mustafá completou um ano de casada com Mauro Andrade neste domingo, 20, e fez questão de comemorar a data especial.

A atriz compartilhou em seu perfil duas fotos ao lado do amado. Na primeira imagem, os dois estão juntos em uma mesa de jantar. Já no segundo registro, o casal está abraçado e exibindo a barriguinha da primeira gestação.

Na legenda, a famosa se declarou para o marido. "Um ano de casados, nossas Bodas de Papel. Há um ano, te escrevi uma carta onde dizia "hoje estamos dando o primeiro passo para a mais linda jornada que teremos pela frente, a vida". E a vida se fez presente, transbordando e trazendo o nosso maior amor, o Francisco. Amo você, a nossa família e tudo que o futuro está preparando para nós", escreveu.

Vale lembrar que Gabriella e Mauro estão à espera do primeiro filho, que se chamará Francisco. A atriz anunciou a novidade em novembro do ano passado ao compartilhar uma foto usando um vestido branco ao lado do companheiro. "Francisco, você já é o melhor capítulo da nossa história. Que Deus cubra sua vida de bençãos, te amamos, filho", disse na ocasião.

Confira:

Gabriella Mustafá mostra treino na academia

Gabriella Mustafá está à espera de seu primeiro filho com o empresário Mauro Andrade e usou as redes sociais para mostrar que segue realizando atividade física durante a gestação. Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um vídeo de seu treino de braço, acompanhada de uma personal traine, e contou que está se exercitando bastante para aguentar pegar o herdeiro, que se chamará Francisco.

"Mais ativa que nunca. Hoje foi dia de treinar os bracinhos pra aguentar o Francisco hahaha", brincou a mamãe de primeira viagem, que surgiu na academia usando um macacão cinza, deixando em destaque sua barriguinha. Veja a publicação!

