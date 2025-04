Papa Francisco: relembre as frases marcantes do pontífice

O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, fez diversas declarações marcantes ao longo de seu pontificado

O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, fez algumas declarações ao longo do seu pontificado que resumem sua visão em relação a diversos temas da sociedade, como o papel da Igreja, os diretos das mulheres, situações dos imigrantes, questões de sexualidades, entre outros.

Relembre algumas das principais frases do pontífice:

"Melhor ser ateu do que católico hipócrita"

"O papa é argentino e Deus é brasileiro"

"Se uma pessoa é gay e busca a Deus, quem sou eu para julgá-la?"

"O dinheiro deve servir e não governar"

"Católicos não precisam procriar 'como coelhos'"

"Para alguns sou comunista, mas o amor pelos pobres é centro do Evangelho"

"Precisamos é de pontes, e mão de muros"

"Que não haja espaço para o ódio, discriminação ou exclusão"

"Deus escolhe boas pessoas em todas as religiões"

"Gays são filhos de Deus e têm o mesmo direito de constituir uma família"

"Dói ver um padre ou uma freira com um carro de último modelo"

Vaticano revela detalhes da causa da morte do papa

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu nesta madrugada aos 88 anos.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

Como será o funeral do Papa Francisco?

O funeral do papa acontecerá durante a Novendiales, que são os nove dias santos de luto. As cerimônias de despedida incluem as três estações, que representam os passos para a despedida, desde o anúncio até o sepultamento.

Assim que o Papa Francisco morreu, a primeira estação do funeral já começou. Ali, os religiosos fizeram três passos: a constatação da morte, a exposição do corpo e as orações. A partir disso, o corpo dele será embalsamado para que possa ser velado ao longo dos próximos dias e seu corpo será colocado em um caixão de madeira e zinco. O velório acontece na capela de Santa Marta e é feito por membros do Vaticano. Saiba mais!

Leia também:Famosos lamentam a morte do Papa Francisco, que partiu aos 88 anos