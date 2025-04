Claudia Raia impressiona com mensagem no aniversário de Paolla Oliveira

A atriz Claudia Raia prestou uma homenagem especial para sua filha do coração, a atriz Paolla Oliveira, que completou 43 anos

Claudia Raia usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha do coração, a atriz Paolla Oliveira, que completou 43 anos de vida nesta segunda-feira, 14.

Em seu perfil oficial, a artista recordou várias fotos das duas juntas e também um vídeo com um trecho da novela Belíssima (2005), da TV Globo, em que interpretaram mãe e filha, Safira e Giovana, respectivamente. Na legenda, Claudia escreveu uma bela mensagem para celebrar a data.

"Que lindo tem sido acompanhar sua trajetória, minha filhota ariana! 20 anos juntas, amadurecendo juntas, te acompanhando, vendo você construir essa carreira linda! E agora, que coisa linda te ver começando esse novo ciclo na sua vida mergulhada em uma personagem tão especial e importante, você merece cada segundo desse mergulho!", começou a atriz, citando a nova personagem de Paolla, Heleninha Roitman, em Vale Tudo.

"E eu tô aqui de mãe babona e orgulhosa pra te aplaudir em mais um desafio, mais um ciclo, agradecendo a sorte desse nosso encontro e de poder acompanhar de perto essa artista e essa mulher maravilhosa e inspiradora que você é! Te amo, Paolla Oliveira! Feliz aniversário, toda felicidade do mundo! Que venham os próximos 20!", desejou a famosa.

Mais cedo, Paolla esclareceu algumas dúvidas sobre sua vida ao compartilhar um vídeo para celebrar o seu aniversário. "Hoje é meu aniversário e já tá liberado me dar parabéns! Fiz até o bolo!", escreveu a loira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Marido de Claudia Raia encanta ao mostrar passeio com o filho

Jarbas Homem de Mello encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um clique inédito com o filho, Luca, de dois aninhos. O marido da atriz Claudia Raia aproveitou o dia ensolarado para curtir um momento de lazer com o herdeiro. No registro postado nos Stories, Luca aparece em um brinquedo de um parque e encanta ao posar fazendo biquinho ao lado do papai. Confira a foto!

Leia também:Claudia Raia encanta ao mostrar momentos com o filho caçula: 'Amoroso'