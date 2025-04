Carolina Kasting escreve bela mensagem no aniversário da filha mais velha

Nas redes sociais, a atriz Carolina Kasting abriu o coração ao comemorar o aniversário de 20 anos de sua filha mais velha, Cora Grecco

Carolina Kasting chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos raras ao lado da filha mais velha, Cora Grecco. A jovem completou 20 anos nesta segunda-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial da mãe.

Ao dividir os registros com a herdeira, fruto de seu casamento com o diretor Maurício Grecco, a atriz escreveu uma bela mensagem. "As palavras são poucas diante da tua vida. As palavras faltam para descrever a grandeza que tens dentro de ti. As palavras me engasgam quando tento descrever tamanha alegria por estar em tua companhia", começou.

"Desde o momento em que te senti semente em meu ventre. Até agora quando te vejo presente em força, beleza e paixão. Determinação. Faz lembrar-me de mim. As palavras me cegam pelo brotar das lágrimas quando olho para ti. As asas doem quando se formam, não é, meu grande pássaro coral. Cresceram. A metamorfose que fazemos na vida é a própria que nos faz ser quem somos", acrescentou.

"Te desejo a ti mesma, que nunca te esqueças que estás dentro de ti e tudo o mais é menor a não ser que somado a quem tu és. Minha doce lagarta-borboleta, semente-céu, profunda e alegre mulher. Carolina Kasting. 21.04.2025. Para Cora", finalizou a artista, que também é mãe de Tom, de oito anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Kasting (@carolkasting)

Carolina Kasting relembra briga com Malvino Salvador em Cabocla

Na novela Cabocla, reprisada recentemente na TV Globo e exibida originalmente em 2004, Carolina Kasting deu vida à Mariquinha e comentou sobre a importância da novela.

"Cabocla é, não somente para mim, mas para todo o elenco, para a direção, as autoras e, principalmente, para o público em geral, uma das melhores novelas brasileiras. A Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos", disse ela, que também relembrou que teve uma pequena briga com Malvino Salvador, que deu vida a Tobias. Saiba mais!

Leia também:Carolina Kasting faz rara aparição ao lado do marido e dos filhos; veja!